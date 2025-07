Precio mínimo histórico para este SSD externo de 1 TB que está muy bien valorado en Amazon

Pasan los meses y parece que el precio de los SSD se ha estancado, es difícil encontrar alguna oferta interesante, pero con algo de paciencia es posible, aunque la rebaja no sea muy significativa. Dicho esto, si tenías pensado comprar un SSD externo, te recomendamos el Yottamaster YM5PLUS de 1 TB, que por tiempo limitado se puede conseguir por algo menos del precio de venta recomendado. Puede que no sea una marca muy conocida, pero las pocas reseñas que hay de los usuarios son positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5.

El Yottamaster YM5PLUS de 1 TB cuesta 84,99 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible por 74,99 euros en Amazon. Para conseguirlo al mejor precio tienes que usar el cupón de 10 euros. Cabe mencionar que dicho cupón es válido hasta el 31 de julio. Así que, si finalmente decides comprar este SSD será mejor que seas rápido y lo añadas a la cesta lo antes posible.

Hazte con el SSD Yottamaster YM5PLUS de 1 TB por 74,99 euros en Amazon

Este SSD externo es compatible con una amplia variedad de dispositivos Yottamaster

Si bien no es el SSD externo más rápido, cumple con las expectativas si lo comparamos con el rendimiento de un disco duro mecánico. El Yottamaster YM5PLUS alcanza velocidades de lectura de hasta 460 MB/s. A la hora de escribir es algo más lento, ofreciendo velocidades de hasta 450 MB/s. Esto es suficiente para trabajar con archivos grandes y vídeos en alta resolución. A nivel de diseño es pequeño, compacto y ligero (135 gramos), así que es fácil y cómodo de transportar.

A nivel de compatibilidad no solo funciona en PC y Mac, sino también en dispositivos móviles, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. Y no te preocupes por el tipo de conexión, incluye un cable USB tipo C y un adaptador de USB tipo C a USB tipo A. Por lo tanto, no tendrás ningún problema a la hora de conectarlo, independientemente del tipo de puerto que tenga el dispositivo.

No hace falta decir que el Yottamaster YM5PLUS de 1 TB es un acierto, sobre todo ahora que está más barato. Ahora bien, si aún así se escapa de tu presupuesto siempre puedes comprar el modelo de 512 GB, que se puede conseguir por 42,49 euros si usas el cupón descuento del 15 %.

