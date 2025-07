Al precio que está actualmente este móvil con chip Snapdragon 8 Elite, probablemente no encuentres otro que esté a la altura

Si llegaste tarde a la última oferta del POCO F7 Ultra y no pudiste comprar este smartphone de gama alta por menos del precio de venta recomendado, tienes una nueva oportunidad. Este móvil, que fue lanzado a finales de marzo de este mismo año, está rebajado 150 euros por tiempo limitado. Por cierto, estamos hablando del modelo que tiene 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

POCO suele destacar por la buena relación calidad-precio de sus productos, y este móvil no es la excepción. Dicho esto, si bien el POCO F7 Ultra tiene un precio recomendado de 749,99 euros, pero actualmente está disponible por 599,99 euros en Amazon y web de Xiaomi, así que es un buen momento para comprarlo. Es más, podríamos decir que es uno de los mejores móviles de gama alta, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 600 euros.

Hazte con el POCO F7 Ultra por 599,99 euros

Por 599,99 euros te llevas un móvil que es un equilibrado. Para empezar, tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con HDR10+ y un pico de brillo de 3.200 nits. Esto último quiere decir que se ve perfectamente bajo la luz directa del sol. En cuanto a a la calidad de imagen y nitidez, tampoco decepciona. Hay que tener en cuenta que su panel ofrece una resolución de 3.200 por 1.440 píxeles, lo que garantiza un buen nivel de detalle.

En su interior encontramos un procesador que es una auténtica bestia en términos de rendimiento, y es que lleva el Qualcomm Snapdragon 8 Elite. No hace falta decir que puede con todo lo que le eches. Incluso si sueles usar el móvil a modo de consola portátil, podrás jugar a los videojuegos más exigentes con la mejor calidad gráfica y a una alta tasa de fotogramas por segundo.

Si sueles hacer fotos a menudo y también grabas vídeos, el POCO F7 Ultra se convertirá en tu mejor aliado a la hora de inmortalizar tus mejores momentos, ya sea solo, con amigos o bien con tu familia. Este smartphone tiene un sistema de tres cámaras traseras: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y ultra gran angular de 32 megapíxeles. La calidad de las fotos es excepcional. A esto hay que añadir que permite grabar vídeo en hasta 8K a 24 fps.

POCO tampoco ha bajado el listón con la batería, y aquí encontramos una de 5.300 vatios, además de carga rápida de 120 vatios e inalámbrica de 50 vatios. ¡Casi nada! Por último, y pasando al sistema operativo, decir que viene con HyperOS 2.

Llegados a este punto, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendar el POCO F7 Ultra. Este smartphone es una pasada y estamos seguros de que no te decepcionará, por lo que te recomendamos que no lo dudes más y lo añadas a la cesta antes de que finalice la oferta y se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.