La tableta más vendida en Amazon es de Samsung y por tiempo limitado está rebajada 121 euros

Lo hemos dicho en más de una ocasión, el mercado de las tabletas es muy competitivo y decantarse por una tableta u otra no siempre es fácil. No obstante, en ocasiones surgen oportunidades que no se pueden dejar escapar, y este es el caso de la Samsung Galaxy Tab A9+, que tiene más de 2.100 valoraciones en Amazon y una nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

Si bien esta tableta de Samsung tiene un precio de venta recomendado de 299 euros en su versión con 128 GB de almacenamiento, actualmente la puedes encontrar por 177,90 euros en Amazon (199 euros en MediaMarkt), aunque esto puede cambiar en cualquier momento. Ahora que está mucho más barata pasa a ser una opción increíblemente atractiva para quienes buscan un dispositivo para estudiar, trabajar o consumir contenido.

Hazte con la Samsung Galaxy Tab A9+ de 128 GB por tan solo 177,90 euros

Esta tableta tiene una pantalla de 11 pulgadas que no se ve nada mal para no ser un panel OLED. Por su tamaño y calidad de imagen es ideal para consumir contenido multimedia, leer libros electrónicos e incluso para llevar a cabo tareas de productividad. Sobre esto último, es muy recomendable, por no decir imprescindible, conectar un teclado, y más si tienes pensado editar documentos.

En su interior encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 695, que si bien o es de última generación, sigue ofreciendo un buen rendimiento a la hora de mover el sistema operativo y las aplicaciones. Dicho procesador está acompañado por 8 GB de RAM. Por cierto, el almacenamiento se puede ampliar con una tarjeta microSD.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes. Con una batería de 7.040 mAh, podrás usar la Samsung Galaxy Tab A9+ muchas horas seguidas sin tener que ponerla a cargar. Para finalizar, cabe mencionar que, aunque su diseño no sea el más prémium del mercado, es funcional y cómodo.

Te recordamos que estos días Amazon está llevando a cabo el Prime Day 2025 y nosotros estamos siguiendo en directo este evento. Hay miles de productos en oferta y algunos tienen grandes descuentos, así que merece la pena echar un vistazo.

