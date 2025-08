Por tiempo limitado: cae de nuevo el precio del Mac mini con chip M4 y 512 GB de almacenamiento

Si bien con el lanzamiento del Mac mini con chip M4 por fin decidieron poner 16 GB de RAM en el modelo base, todavía queda otro asunto pendiente, la capacidad de almacenamiento. El modelo más barato tiene 256 GB de almacenamiento, y hay usuarios que lo consideran insuficiente hoy en día. Pues bien, si eres de uno de ellos, gracias a la última oferta de Amazon puedes adquirir el modelo de 512 GB por 104 euros menos de su precio habitual.

El Mac mini con chip M4 de 512 GB tiene un precio de venta recomendado de 969 euros, pero lo puedes encontrar por 865 euros en Amazon y MediaMarkt. No es el mínimo histórico, pero casi. Hace unas semanas llegó a estar disponible por 849 euros. Así que, es un buen momento para comprar este ordenador que cuenta con reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

Hazte con el Mac mini con chip M4 y 512 GB de almacenamiento por 104 euros menos

Pese a su tamaño de 12,7 x 12,7 x 5 centímetros, el Mac mini con chip M4 no solo es potente, también muy eficiente. Además, si odias que un ordenador haga ruido, este te encantará, es silencioso incluso cuando el ventilador entra en funcionamiento. En este sentido no tiene rival. A nivel de construcción es una obra maestra, con un cuerpo de metal de una sola pieza.

Este ordenador puede con todo lo que le eches. Solo si eres alguien que trabaja editando vídeos en 4K a nivel profesional o realizas renders en 3D, entonces ahí lo suyo sería comprar el modelo con chip M4 Pro, sobre todo pensado a medio y largo plazo. Si en tu día a día mayormente editas vídeos de forma casual, llevas a cabo tareas ofimáticas o navegas por Internet, entonces es más que suficiente. De hecho, hasta mueve Cyberpunk 2077, un juego que exprime al máximo el procesador y la GPU.

A nivel de conectividad encontramos x2 puertos USB tipo C, x1 toma para auriculares de 3,5 milímetros, x1 Gigabit Ethernet, x1 HDMI, x3 Thunderbolt 4, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E. Aquí, por ponerle alguna pega, echamos en falta algún puerto USB tipo A, que se sigue usando mucho. No obstante, eso se puede solucionar fácilmente comprando un adaptador.

A no ser que por el motivo que sea prefieras un mini PC con Windows 11, podríamos decir que el Mac mini con chip M4 no tiene competencia. Sin duda, es un producto redondo por su excelente relación calidad-precio, y ahora que está más barato es una oportunidad que no deberías dejar escapar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.