El regalo perfecto por menos de 25 euros: el perfume Tous que triunfa cada año

Tous Love Me The Onyx es mucho más que un perfume: es una experiencia sensorial. Su pirámide olfativa comienza con notas frescas y chispeantes de avellana, pomelo y peonía, que se transforman en un corazón floral profundo de orquídea negra y heliotropo. Para cerrar, su base de vainilla, vetiver y sándalo aporta un toque cálido y envolvente que perdura durante todo el día.

Esta combinación única está inspirada en el ónix negro, una piedra preciosa que simboliza fuerza, misterio y elegancia, valores que se reflejan en cada gota de este eau de parfum.

COMPRAR EN AMAZON POR 24,10 EUROS

Tous Love Me The Onyx

TOUS Amazon Amazon

Este perfume combina a la perfección frescura, dulzura y profundidad. Su pirámide olfativa está diseñada para sorprender desde el primer instante y dejar una huella inolvidable en cada ocasión.

El diseño y la intensidad del perfume están inspirados en esta piedra preciosa, simbolizando fuerza y misterio. Es un complemento perfecto para mujeres elegantes y seguras de sí mismas.

Para disfrutar al máximo de esta fragancia, aplícala manteniendo el frasco a unos 10 cm de la piel. Pulveriza en puntos estratégicos como la nuca, detrás de las orejas, y en la parte interna de codos y muñecas para que dure todo el día.

Este perfume Tous Love Me The Onyx no solo es una joya para el olfato, sino también para el bolsillo. Gracias a este descuento del 43 %, puedes regalar o regalarte una fragancia exclusiva por solo 24,10 €.

No dejes pasar esta oportunidad de adquirir una de las fragancias más deseadas de Tous a un precio increíble. ¡Hazte con ella antes de que se agoten las existencias y brilla con un aroma único esta Navidad!

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que, si realizas una compra a través de ellos, La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.