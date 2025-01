El regalo perfecto con el toque único de TOUS por menos de 40 euros

Los pendientes de la colección New Silueta de TOUS destacan por su diseño único y atemporal que combina a la perfección modernidad y tradición. Fabricados en plata de primera ley 925, estos pendientes no solo brillan por su diseño, sino también por la calidad de sus materiales, hipoalergénicos y libres de níquel, ideales para personas con piel sensible.

Con un tamaño de 16 mm y su icónico motivo de oso, son piezas versátiles que complementan cualquier look, desde el más casual hasta el más elegante. Además, están diseñados para ser ligeros, lo que asegura comodidad durante todo el día.

Pendientes Tous

Pendientes Tous Amazon Amazon

La colección New Silueta reinterpreta los motivos más reconocibles de TOUS, creando joyas modernas y divertidas que conservan su esencia clásica. Su diseño es perfecto para mujeres de todas las edades que buscan destacar con elegancia.

Estos pendientes están fabricados en plata de primera ley 925, lo que garantiza su durabilidad, brillo y resistencia al paso del tiempo. Además, son hipoalergénicos, lo que los hace ideales incluso para pieles sensibles.

Cada par de pendientes incluye un certificado de autenticidad que garantiza la calidad y genuinidad del producto, así como el cumplimiento de los estándares más exigentes en metales preciosos y piedras.

Ya sea para un cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre o Navidad, estos pendientes TOUS son un regalo que encantará a cualquier mujer especial en tu vida. Presentados en una caja de joyería original, están listos para sorprender desde el momento en que se reciben.

Por 39,00 euros, estos pendientes combinan elegancia, calidad y un diseño icónico que los convierte en un regalo inolvidable. Haz clic ahora y consigue el detalle perfecto para esa persona especial o para ti misma. ¡No dejes que se agoten!

