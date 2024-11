Renueva tu móvil con las ofertas más salvajes del 11.11 de AliExpress: descuentos que acaban pronto

El 11 del 11 de AliExpress sigue dando que hablar, y si eres de los que están buscando renovar su smartphone, este es el momento perfecto para hacerlo. Con las ofertas activas hasta el próximo lunes 18 a las 23:59h, tienes la oportunidad de conseguir los últimos modelos a precios nunca antes vistos. Con nuestros cupones exclusivos, sin duda esta es tu ocasión para ahorrar en grande.

Desde los tope de gama como el iPhone 15 y el Samsung Galaxy S24 Ultra, hasta opciones más asequibles y potentes como el Redmi Note 13 4G o el POCO F6 5G, encontrarás descuentos que pueden llegar a ahorrarte cientos de euros con los cupones disponibles. Aquí te mostramos las mejores ofertas y te damos todos los detalles para que no pierdas la oportunidad de hacerte con el móvil que tanto deseas al mejor precio posible.

Las mejores ofertas en móviles por el 11 del 11 de AliExpress

Aquí te dejamos una lista detallada con algunos de los modelos más buscados que están de oferta por el 11 del 11 en AliExpress. Cada uno de ellos tiene un cupón exclusivo que podrás aplicar en tu carrito para obtener un descuento adicional.

Apple iPhone 15 - 629€ con el cupón AEESRAZON80

iPhone 15 a un precio muy especial. AliExpress

El iPhone 15 sigue siendo el favorito de muchos, y es que Apple no decepciona. Con su nueva pantalla Super Retina XDR y el último sistema operativo iOS 17, este modelo es perfecto para quienes buscan lo último en tecnología y un rendimiento impecable. Además, su resistencia al agua y su doble cámara te permitirán capturar fotos impresionantes, incluso en condiciones difíciles.

Redmi Note 13 4G - 128€ con el cupón AEESRAZON12

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Xiaomi

Si quieres un móvil fiable y económico, el Redmi Note 13 4G no te defraudará. Con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, tendrás espacio de sobra para todas tus apps y fotos. Ideal para quienes buscan un teléfono funcional sin arruinarse. Y con el precio final de 128€, no hay excusas para no llevártelo.

Redmi Note 13 Pro Plus 5G - 257€ con el cupón AEESRAZON45

Redmi Note 13 Pro Plus Amazon Amazon

Para los amantes de la fotografía, el Redmi Note 13 Pro Plus 5G es una maravilla. Su cámara de 200MP captura hasta el más mínimo detalle, y su carga rápida de 120W te asegura que nunca te quedarás sin batería. Consíguelo ahora por 257€ y lleva tu fotografía móvil a otro nivel.

Samsung Galaxy A55 5G - 285€ con el cupón AEESRAZON45

Samsung Galaxy A55. Samsung.

El Galaxy A55 es la opción perfecta para quienes buscan un equilibrio entre precio y prestaciones. Con su pantalla Super AMOLED de 6,6" y 120Hz, tus series y juegos se verán de lujo. Y su batería de 5000mAh te acompañará durante todo el día. Disponible por solo 285€.

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G - 811€ con el cupón AEESRAZON80

Samsung Galaxy S24 Ultra. Amazon.

Si quieres lo último de lo último, el Galaxy S24 Ultra es tu elección. Con su pantalla AMOLED 2X y cámara de 200MP, es perfecto para los que buscan la mejor calidad en un smartphone. Además, su procesador Snapdragon 8 Gen 3 garantiza un rendimiento insuperable. Aprovecha el descuento y hazte con este bicho por 811€.

POCO X6 Pro 5G - 198€ con el cupón AEESRAZON25

POCO X6 Pro Amazon Amazon

El POCO X6 Pro 5G es una excelente opción para quienes buscan un equilibrio entre precio y prestaciones. Con 8GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento, es perfecto para aquellos que usan el móvil para todo. Además, su pantalla AMOLED y su procesador potente garantizan un rendimiento fluido en el día a día.

POCO F6 5G - 244€ con el cupón AEESRAZON40

POCO F6 Amazon Amazon

El POCO F6 5G llega equipado con un procesador Snapdragon 8 Gen 3 y una carga rápida de 90W, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes no tienen tiempo que perder. Su batería de 5000mAh y su pantalla de alta resolución lo hacen perfecto para quienes buscan un dispositivo potente y duradero sin gastar una fortuna.

Cómo aprovechar al máximo las ofertas del 11 del 11

Antes de que corras a hacer tu compra, recuerda que puedes aplicar los cupones de descuento para conseguir aún mejores precios. Aquí te dejamos una lista con los más importantes:

AEESRAZON12: 12€ de descuento en compras mínimas de 89€

AEESRAZON25: 25€ de descuento en compras mínimas de 169€

AEESRAZON40: 40€ de descuento en compras mínimas de 269€

AEESRAZON45: 45€ de descuento en compras mínimas de 359€

AEESRAZON80: 80€ de descuento en compras mínimas de 499€

Además, ten en cuenta que todos los productos seleccionados se envían directamente desde España y cuentan con envío gratuito a partir de 15€. Así, no solo obtienes un precio increíble, sino que te aseguras una entrega rápida y segura.

El 11 del 11 de AliExpress es una oportunidad que no puedes dejar pasar si estás buscando renovar tu smartphone a un precio que no encontrarás en ningún otro momento del año. Recuerda que esta promoción estará activa hasta el 18 de noviembre, así que aún tienes tiempo para explorar todas las ofertas y aprovechar al máximo los cupones disponibles.

