El robot aspirador de Xiaomi que todo el mundo está comprando: aspira y friega a la vez y ahora está al 35% de descuento

Tener la casa limpia sin esfuerzo es una de esas pequeñas comodidades que se agradecen cada día. El Xiaomi Robot Vacuum E5 se ha convertido en uno de los robots aspiradores más populares de su rango de precio gracias a su potencia, eficacia y facilidad de uso. Aspira y friega al mismo tiempo, planifica las rutas con precisión y ahora puede encontrarse con un 35 % de descuento (64,99 € en Amazon), una cifra difícil de igualar para un modelo de su nivel.

Aspira y friega a la vez, con navegación inteligente

Xiaomi Robot Vacuum E5 Amazon Amazon

El Xiaomi Robot Vacuum E5 combina aspiración potente (2000 Pa) y función de fregado con control de agua, lo que permite limpiar suelos duros, parquet o baldosas en una sola pasada. Su sistema de planificación inteligente de rutas optimiza los recorridos para cubrir toda la superficie sin repeticiones ni zonas olvidadas.

Gracias a sus sensores de proximidad y anticaída, el robot se mueve con fluidez por la casa, evita obstáculos y puede subir pequeños desniveles sin problema. Además, incorpora un depósito mixto para polvo y agua, lo que simplifica la limpieza y reduce el mantenimiento.

El modo 3 en 1 (barrido, aspirado y fregado) es ideal para quienes buscan mantener la casa impecable sin tener que hacer limpieza a fondo cada día. Basta con programarlo o activarlo desde la app, y el robot se encarga del resto.

Un aliado práctico para la limpieza diaria

Pese a su precio asequible, el modelo E5 mantiene la fiabilidad y el diseño funcional de la gama Xiaomi Home, con un cuerpo compacto que cabe bajo sofás y muebles bajos. Su batería de larga duración permite limpiar superficies de hasta 120 m² con una sola carga, y cuando el nivel baja, el robot regresa automáticamente a su base para recargarse.

El control a través de la aplicación permite programar horarios, elegir modos de limpieza y supervisar el progreso en tiempo real, lo que lo convierte en una herramienta práctica incluso cuando no estás en casa.

Por menos de 65 €, es difícil encontrar un robot aspirador con esta combinación de potencia, funciones inteligentes y doble limpieza. Es una de esas compras que facilitan el día a día y que terminan convirtiéndose en un imprescindible doméstico.

