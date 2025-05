¿Tienes una embarcación de recreo? Este es el seguro que necesitas antes de zarpar

La brisa del mar, navegar sin un rumbo fijo, descubrir calas escondidas o disfrutar de la calma absoluta al fondear al atardecer en una de ellas. Quienes tienen una embarcación de recreo saben que hay muy pocas cosas en la vida que se comparen con la sensación de libertad que supone navegar. Pero una cosa es sentirse libre y otra bien distinta es estar despreocupado, y la mejor manera de lidiar con los imprevistos que puedan surgir en el mar es con el Seguro Allianz Embarcaciones, el que te protege con una cobertura completa, flexible y 100% personalizada.

¿Te estás ya imaginando abordo de tu barco o moto de agua? Si has echado de menos fondear en tus calas favoritas para hacer snorkel o ver el atardecer junto a tus amigos, lo último que querrás ahora es preocuparte de un imprevisto, como los daños que el ancla pueda provocar a otra embarcación o los ocasionados por fenómenos naturales. El mar nunca estará libre de imprevistos, pero tú sí puedes disfrutar de esa sensación de tranquilidad absoluta con una cobertura náutica que responde por ti ante robo, incendio y abordaje (entre otros aspectos). Allianz, la aseguradora número uno a nivel mundial durante los últimos 6 años, tiene el seguro que se adapta a las necesidades de tu embarcación.

La manera de olvidarte por completo de cualquier imprevisto es con el Seguro Embarcaciones de Allianz. Podrás relajarte de verdad en el mar y seguir disfrutando de esa sensación de libertad con un seguro náutico completo que cubra daños propios, responsabilidad civil obligatoria y voluntaria, remolque, asistencia en el mar o daños a otras embarcaciones que estén atracadas o fondeadas. ¿Quieres saber cómo es el seguro para embarcaciones que necesitas antes de zarpar? ¡Sigue leyendo!

Allianz Embarcaciones: el seguro que se adapta a ti

Seguro Allianz Embarcaciones Allianz Allianz

La gran ventaja del seguro para embarcaciones de Allianz es que siempre podrás personalizar las coberturas y elegir las que realmente necesites, porque no todos los barcos de recreo tienen las mismas medidas ni sus propietarios las mismas necesidades. Allianz, la mayor aseguradora de Europa, tiene tres niveles de coberturas, aunque podrás ampliarlas según el tipo de navegación (aguas interiores, internacionales o mar abierto), su valor, el uso y hasta incluir dentro de las coberturas el equipamiento náutico o complementario que lleves a bordo.

La primera opción es la cobertura Basic, que contempla Responsabilidad Civil Obligatoria y complementaria, asistencia jurídica y financiera. Si quieres una opción más amplia para tu embarcación de recreo, la cobertura Premier de Allianz (la más solicitada) añade reclamación de daños, adelanto de indemnizaciones, remoción de restos, accidentes personales de los ocupantes, gastos de remolque en el mar y asistencia en tierra.

Por último, la cobertura más completa de Allianz para tu embarcación de recreo, la Plus, también cubre ante robos, pérdida total, daños parciales, efectos personales y amplía las coberturas a actos socio-políticos. Eso sí, la gran ventaja es que Allianz proporciona una cobertura náutica flexible, personalizada y a medida, para que no tengas que pagar por aspectos que no necesitas ni tengas que dejar fuera otros que consideras imprescindibles para estar tranquilo.

Seguro para embarcaciones de Allianz Allianz Allianz

Elijas la cobertura que elijas, Allianz Embarcaciones responde por ti con asistencia 24/7 en situaciones de emergencia en el mar, para que ya no tengas que lidiar tú solo con cualquier imprevisto. Además, tienen una red completa de profesionales especializados en siniestros náuticos que te asesoran, te ayudan a encontrar las mejores coberturas y responden por ti mientras disfrutas de tu gran pasión.

Este es un seguro para barcos de recreo, ya sean de motor o de vela, yates o motos de agua, pero también podrás utilizar la embarcación como barco escuela, de vigilancia, salvamento marítimo, alquiler con o sin tripulación y para participar en recetas nacionales dentro de las 12 millas de la costa. Además, a la hora de diseñar tus coberturas náuticas, también podrás elegir entre aguas interiores de España y Portugal o aguas interiores de la Unión Europea. Allianz Embarcaciones se adapta a ti, a tus hábitos y a tu forma de navegar.

¿Tienes ganas de empezar la temporada estival en tu embarcación de recreo? Ahora, podrás despreocuparte de todo lo que ocurre a tu alrededor, disfrutar de esa sensación de libertad y sentir que, pase lo que pase, el Seguro Allianz Embarcaciones responde por ti. Y recuerda: ¡Navega seguro, y a vivir!

