Las residencias de ancianos se defienden: “Nadie con los mismos medios lo haría mejor que nosotros”

Un total de 84 residencias de ancianos en la Comunitat Valenciana han registrado algún contagio por coronavirus. La situación es distinta en cada una de ellas, pues algunas solo cuentan con un caso, mientras que en otras se contabilizan por decenas. En total, 536 residentes han dado positivo por covid-19, a los que hay que sumar otros 166 empleados en las mismas circunstancias. Además, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario otras siete instalaciones. A fecha de hoy, 118 residentes en centros de mayores de la Comunitat han fallecido por coronavirus desde el inicio de la pandemia (20 en las últimas 24 horas).

Respecto a cuántos de ellos han muerto en los propios centros o en los hospitales, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, no se ha pronunciado. No obstante, ha negado tajantemente que se esté abandonando a estas personas y se les esté dejando morir en las residencias."No se está abandonando a nadie". Es más, asegura que la Generalitat está haciendo un seguimiento de todas las residencias por las unidades de hospitalización domiciliaria, porque se ha incorporado a profesionales o porque ya están intervenidas.

Las consejerías de Sanidad y la de Igualdad y Políticas Inclusiva acordaron este miércoles segregar a los usuarios de estos centros y aislar a los afectados en unas residencias y a los ancianos sanos en otras. Una decisión que, según Barceló, se consultó con el sector, pese a que fuentes de las empresas privadas aseguran lo contrario.

Según lamenta el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte), José María Toro, se está culpando a los centros de lo que está pasando con los usuarios. “Somos servicios sociales, no sanitarios. Cuidamos de los mayores, pero no los curamos; atender y curar son dos cosas distintas”. Cuenta que, hasta que comenzó la pandemia, los centros disponían de servicios médicos y de enfermería, “pero solo unas pocas al día”, pero que la situación ha cambiado tras los brotes. “La edad media de los residentes es de 84 años, y que muchos de ellos son pacientes crónicos o con pluripatologías”. Recuerda en este sentido que la asistencia sanitaria de los ancianos, “al igual que la del resto de ciudadanos", corresponde a la Generalitat. Toro insiste en dejar claro que los responsables de las muertes de los usuarios no son las empresas privadas, tal y como se insinuó la semana pasada tras las denuncias del Ejército que llegó a encontrarse ancianos abandonados o fallecidos en algunas residencias de Madrid. “No hemos dejado morir a la gente. Nadie con los mismos medios que nosotros lo haría mejor”, afirma Toro.

“En la Comunitat valenciana”, el 75 por ciento de las residencias están libres de coronavirus, pero en en el resto necesitamos lo mismo que necesitan todos". El presidente de Aerte critica al respecto que no se les haya facilitado suficiente material sanitario (mascarilla, guantes, batas de protección...) y que, además, se les esté “robando” personal. “La Conselleria de Sanidad está tirando de la bolsa de profesionales y nos los quita el sector privado. Hemos pedido que no lo hagan porque nos hacen falta".

Asimismo, denuncian que no se les están realizando los tests necesarios. “Estamos trabajando a ciegas. No sabemos quién lo tiene y quién no, así que cuando hay un empleado sospechoso se le envía a casa 14 días, cuando si se le hiciera el análisis y diera negativo, se podría reincorporar a su puesto de trabajo y no habría el déficit de personal que hay en todos los sitios”.

Según Barceló, en estos momentos se está “ordenando” a los ancianos residentes y se ha optado por los centros que tienen menos casos, uno o dos, para proceder a la reubicación. Y hay residencias donde ya existe "un hospital” porque están siendo controladas por personal sanitario, y ahora se está analizando cada caso, según la consellera.