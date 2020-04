Mona de Pascua gratis para los sanitarios

La situación de confinamiento que estamos viviendo con motivo del covid-19, nos va a privar de poder disfrutar, esta Semana Santa, de muchos de los momentos típicos de estas fiestas. Volar el ‘catxirulo’, pasear por el campo o saltar a la comba al aire libre no va a ser posible, pero de lo que no nos va a privar este estado de alarma es de comernos la Mona de Pascua, sin duda, uno de los productos más tradicionales de la Comunitat Valenciana no sólo por su delicioso sabor, sino por los sentimientos que lleva arraigados este dulce típico de la Semana Santa". Así de rotundos se muestra el Gremio de panaderos y pasteleros de Valencia que ha puesto en marcha la iniciativa solidaria #TodosConMona con el fin de que los sanitarios de los hospitales de la ciudad no se queden sin la tradicional Mona de Pascua.

El objetivo es acercar estas elaboraciones artesanales a los sanitarios de los hospitales de la ciudad, como son el Hospital General, el Arnau de Vilanova, el Clínico, La Fe y el hospital Dr. Peset, entre otros.

Para lograrlo, los panaderos no estarán solos, sino que contarán con la ciudadanía para conseguir juntos el objetivo, ya que por la compra de dos Monas de Pascua en hornos-pastelerías tradicionales de Valencia, el comercio donará una a los sanitarios de los hospitales.

De esta manera, quieren rendir su pequeño homenaje en modo de agradecimiento a todo el colectivo sanitario, endulzándoles, con esta elaboración tradicional, los amargos días de trabajo que tienen por delante.

El presidente del Gremio de panaderos y pasteleros de Valencia, Juan José Rausell ha señalado que “con esta iniciativa, queremos sumarnos a las muestras de solidaridad y apoyo hacia todo el personal sanitario que está trabajando muy duro desde los hospitales de nuestra ciudad. Ojalá, este pequeño gesto sirva para hacerles más llevadera la batalla frente al coronavirus”.