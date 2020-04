Los abogados ven discriminatorio que el Consell no les incluya en sus ayudas

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados considera que el Decreto de la Conselleria de Economía publicado el pasado sábado sobre ayudas específicas para los autónomos es discriminatorio al no incluirles en ellas, pero no pedirá su suspensión para no paralizar la concesión de las mismas.

En un comunicado, el Consejo señala que la semana pasada solicitó a la Generalitat que las ayudas para los autónomos incluyeran no sólo a quienes cotizan en tal régimen de la Seguridad Social sino también a los autónomos que, por disposición legal, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a ese régimen, entre ellas la Mutualidad de la Abogacía Española.

“Desde entonces se han sucedido las comunicaciones con representantes de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, y la respuesta verbal recibida ha sido clara: No se van a incluir”, lamenta la entidad colegial.

Las ayudas aprobadas “atentan contra el principio constitucional de igualdad” pues “no van a cargo de la Seguridad Social sino del presupuesto de la Generalitat, que se nutre con los impuestos de toda la ciudadanía pero solo van destinadas a los autónomos que cotizan a la Seguridad Social, impidiendo el acceso a quienes, conforme está establecido legalmente, cotizan en las mutualidades profesionales de previsión social alternativas a la Seguridad Social”.

Según el presidente del Consejo, Antonio Esteban, “una prueba de esa infundada discriminación es que ayuntamientos como el de Valencia sí que han incluido entre los beneficiarios de las ayudas a todos los autónomos, sin discriminar a los cotizantes en mutualidades”.