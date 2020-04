Malestar entre farmacéuticos por el anuncio del reparto gratuito de mascarillas

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, ha manifestado su malestar porque la Generalitat ha anunciado este martes que las farmacias repartirán de forma gratuita mascarillas a colectivos de riesgo cuando “a día de hoy no existe ningún mecanismo para realizar dicha distribución”.

En una circular interna a los colegiados, Giner señala que se han puesto en contacto con la Administración autonómica para que “rectifiquen” y aclaren a la sociedad que esta medida no se pondrá en marcha hasta que se consensúen todos los protocolos y se pueda llevar a cabo con “garantías y seguridad”.

En declaraciones a EFE, el presidente del MICOF ha asegurado que durante la jornada de hoy se han producido en algunas farmacias colas de personas que acudían a adquirir las mascarillas gratuitas y los farmacéuticos han tenido que poner carteles advirtiendo de que la medida todavía no es efectiva.

Giner ha lamentado asimismo que la Generalitat haya “roto su compromiso” de no hacer pública la medida hasta que estuviera todo listo para su puesta en marcha, ya que la asignación de mascarillas a través del SIP requiere cambios informáticos y hay que realizar adecuaciones en la receta electrónica.

Pero para el presidente del colegio valenciano de farmacéuticos uno de los principales puntos a resolver es cómo va a ser la distribución del producto, ya que no se sabe en qué condiciones va a llegar a las farmacias .

Además, ha advertido de que hay que establecer un código, el número de mascarillas a asignar a cada ciudadanos, controlar que se vaya a hacer un buen uso del producto mediante una campaña informativa con folletos y en los medios de comunicación y asegurar que llega a los colectivos a los que va destinado, mayores de 65 años y grupos de riesgo ante la pandemia de COVID-19.

“Es complejo y hay que atarlo bien porque queremos que sea lo más perfecto posible, que cumpla su objetivo y que no puedan haber abusos”, ha añadido."Nosotros estamos dispuestos a trabajar día y noche, pero no podemos hablar por la distribución", ha manifestado y ha insistido en la voluntad de las farmacias de colaborar con el Gobierno valenciano para llevar a cabo esta medida pero “haciendo las cosas bien”. De lo contrario, ha avisado, como ha pasado hoy, pueden producirse masificaciones en las farmacias y ha recordado además que no se puede levantar el confinamiento.

Giner ha asegurado, por último, que el colegio está dispuesto a trabajar para que la medida pueda ponerse en marcha en unos días, pero ha insistido en que hay que establecer los mecanismos y controles y las normas higiénicas para que la medida sea efectiva.

Sanidad anunciará el reparto por canales oficiales

Tras conocerse las críticas, la Conselleria de Sanidad ha precisado que prepara junto a los colegios de Farmacia el mecanismo para la distribución gratuita de mascarillas a mayores de 65 años y colectivos de riesgo y que, en breve, se anunciará a través de los canales oficiales y medios de comunicación la puesta en marcha de esta iniciativa.

La población beneficiaria, indica, de mayor vulnerabilidad y peor pronóstico, está formada por todas las personas mayores de 65 años y las personas de edad inferior cuyo estado de salud sea compatible con enfermedad crónica compleja según el Sistema de Clasificación de Pacientes (SCP). Sanidad estima que podrán beneficiarse de esta medida cerca de 1.200.000 personas.

Las mascarillas que se distribuirán de forma gratuita, fruto del acuerdo alcanzado este martes en la reunión mantenida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con los colegios oficiales de farmacia, son una prestación de la Generalitat para personas vulnerables a la infección por COVID-19.Para asegurar que esta medida llega a estas personas, el presidente de la Generalitat y la Conselleria de Sanidad han acordado con los colegios de farmacéuticos su distribución en las oficinas de farmacia, que las dispensarán gratuita y directamente.

Informa asimismo de que, de forma automática, se incluirá la prescripción en una receta electrónica incorporada al SIP de la persona beneficiaria, que permitirá la retirada de las mascarillas en las oficinas de farmacia, y que las recetas solo tendrán validez para una única entrega.Precisa además que se suministrarán mascarillas avaladas por la Agencia Española del Medicamento para uso en entorno sanitario, aunque, en este caso, al no ser un contexto sanitario, van destinadas a ofrecer una protección barrera y a disminuir el riesgo de contagio cuando exista imposibilidad de mantener distanciamiento social en personas sin síntomas.

Las necesidades de personas aisladas, positivas, ingresadas, que realizan labores de cuidado o del personal sanitario y sociosanitario y de servicios laborales básicos se cubren en la actualidad por otras vías.Paralelamente, desde el Consell se está trabajando para que las mascarillas estén disponibles “a precios razonables” para la población en general y para que todas las personas puedan adquirirlas en el momento en que lo necesiten.