Los empresarios reclaman “volver a la normalidad cuanto antes”

Los empresarios valencianos quieren “volver a la normalidad cuanto antes”. Así se lo trasladó ayer al presidente de la Generalitat valenciana la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) en una videoreunión en la que pidieron que se establezca un calendario de vuelta a la actividad. “Las empresas somos autoconfiables, muchas hace tiempo que están usando sus propias medidas de protección”, aseguran fuente de la organización, que resaltan que, por supuesto, lo más importante es recuperar la normalidad primando la seguridad de todos los trabajadores.

AVE trasladó al presidente cinco bloques de demandas principales, entre las que destacan, además de la importancia de regresar lo más pronto posible a la vida normal, la necesidad de que se deje de “atacar” a los empresarios. “La actividad del Estado por sí sola no mantiene la economía, si no fuera por las empresas no se podrían cubrir todos los servicios”.

Por ello, otra de las reclamaciones pasa por eliminar, en estos momentos más que nunca, todas las trabas administrativas a la puesta en marcha de proyectos o actividades empresariales. “Que el silencio administrativo sea positivo y que se pueda poner en marcha una actividad mediante una declaración responsable, es clave”.

Por último, las empresas pidieron al jefe del Consell que interceda, mediante el diálogo, para reducir el clima de crispación social que se está produciendo entre los partidos políticos.