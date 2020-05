El PP denuncia que Grezzi se gasta 500.000 euros públicos en abogados

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Valencia Marta Torrado ha denunciado que el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, se gastará más de medio millón de euros en contratar abogados para la EMT, sumando el sueldo a la profesional jurídica de la empresa municipal.

Torrado se ha referido así al nuevo pliego para contratar seis nuevos bufetes por 423.000 euros que ha sacado la EMT, para la que en un año se han contratado tres bufetes, dos de ellos para recuperar los 4 millones del fraude del que fue objeto la empresa, y ha afirmado que la EMT “va a tener a su servicio más abogados que cualquiera de los bufetes medios de la ciudad de Valencia”.

Además de los bufetes externos, la EMT tiene en nómina a tres abogados, entre los que se encuentra la jefa del departamento jurídico, ha recordado Torrado, miembro del Consejo de administración de la EMT, quien ha calificado las nuevas contrataciones de "otro despropósito" del gobierno de Ribó, que permite que Grezzi "siga haciendo a su antojo en la EMT".

"Grezzi tendrá a su servicio desde abogados chinos hasta letrados especialistas en protección de datos y 'compliance' (cumplimiento normativo)" con un nuevo pliego aprobado que consta de seis lotes diferentes para contratar bufetes de abogados que van desde 100.000 euros, el más caro y por cinco años, a 15.000 euros, con lo que el total costará a la EMT 350.000 euros más IVA (423.000 euros).

Los seis lotes son para derecho en material de administrativo, civil y mercantil por 50.000 euros más IVA anuales y por una duración de cinco años; servicios jurídicos para materia fiscal y tributaria por 100.000 euros más IVA y por cinco años; materia laboral y seguridad social por 75.000 euros más IVA y también por cinco años; materia penal por 50.000 euros más IVA y por cinco años; protección de datos por 15.000 euros más IVA y hasta cinco años; y cumplimiento normativo penal por 60.000 euros más IVA y como máximo por 19 meses, según ha informado el PP en un comunicado.

La edil señala que la EMT ya contrató con un bufete catalán y otro de Hong Kong por el fraude, pero el robo, ha lamentado, "sigue sin esclarecerse ni mucho menos recuperar un solo euro de los robados".

Respecto a la contratación por 25.000 euros de un despacho catalán, ha asegurado que se ha hecho "a dedo y sin respetar" las Instrucciones Internas del Procedimiento de Contratación, que remiten a la ley de Contratos del Sector Público por la que los contratos de servicios superiores a los 15.000 euros no podrán adjudicarse sin un concurso público abierto. A esta se añade el contrato de abogados chinos por 28.000 euros.

Torrado ha alertado del estado de las cuentas de la EMT, que “ha disparado su deuda en 2019 en más de 14,4 millones de euros, ha bajado los ingresos en 1,3 millones, ha subido el capítulo de personal en más de 6 millones de euros y ha aumentado los gastos en 10,8”, además de subir un 33 por ciento los cargos de alta dirección y mandos y la aportación municipal en 6,9 millones hasta los 78.

Por su parte, el representante del grupo municipal de Vox abandonó la reunión extraordinaria del Consejo de administración de la EMT celebrado este lunes al "negarse" su presidente a facilitar todos los contratos, certificaciones y documentos del proceso de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento.

Vicente Montañez ha criticado que el concejal de Ciudadanos tuvo acceso a la información la semana pasada, algo que no ha ocurrido en su caso, y ha asegurado que no volverá a asistir a las reuniones del Consejo de la EMT “en la medida en que no se cumplan los compromisos adquiridos”.