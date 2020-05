VOX acusa al Botànic de tratar a los no nacidos como “lechugas”

La portavoz adjunta y diputada del Grupo Parlamentario VOX en Les Corts Valencianas, Llanos Massó, ha acusado hoy al Gobierno del Botànic de “hipócrita” por no querer apoyar la Proposición No de Ley (PNL) de VOX en la que se pide que el no nacido compute como un miembro más de la familia; un hecho que beneficiaría a miles de valencianos a la hora de elegir colegio o para ayudas sociales. En este sentido, Massó ha llegado a lamentar que para los miembros del Botánico los bebés no nacidos sean ninguneados y considerados como “lechugas”.

Tal y como ha manifestado Massó dirigiéndose al Botánico: “Ustedes no quieren rescatar personas, acuérdense de lo que decían, ustedes apoyan las ideologías antinatalistas por pura animadversión hacia las familias o quizá, y eso sería mucho más cruel, porque se han dado cuenta de que estarían reconociendo lo que es obvio, que el niño en el vientre de su madre es un ser humano y, por tanto, no pueden reconocerlo como tal y a la vez apoyar que se le pueda matar legalmente con el aborto”.

La diputada por Castellón ha hecho hincapié en que esta medida no supone un solo euro para los valencianos: “No consigo entender sus razones para eliminar el artículo 36.2 del decreto 40/20216 en el que se computaba al no nacido como un miembro más de la familia para los criterios de valoración de solicitudes, para el cómputo de la renta familiar y para la condición de familia numerosa. Su eliminación es perjudicial para las familias y para los niños, a los que debemos proteger. No entiendo por qué se suprime una medida que no costaba un solo euro a los valencianos, pero que sí es de justicia social. Esa justicia social que ustedes predican, pero no ejercitan”.

Al mismo tiempo, Massó ha echado en cara al Botánico su política de “mucho ruido y pocas nueces”, con ayudas irrisorias como los 150 euros a los afectados por los ERTE o la derivación de los necesitados de becas parciales de comedor a los servicios sociales de los ayuntamientos. “Recortan 20 millones de euros en infraestructuras para Educación, pero al mismo tiempo mantienen intacto el presupuesto a organizaciones pancatalanistas. A esto se le llama hipocresía, engaño o estafa a los valencianos”.

Rifirrafe con Podemos

Llanos Massó, durante el debate del pleno, ha tenido pedir en repetidas ocasiones a la diputada Pilar Lima (Podemos) que rectifique, después de que ésta haya llamado “salvajes” a los miles de españoles y simpatizantes de VOX que el sábado salieron a la calle con sus coches y sus banderas de España, en caravana, para pedir la dimisión de Pedro Sánchez por su nefasta gestión de la crisis y por recortar la libertad de los ciudadanos.

“Los que salieron a las calles son españoles orgullosos de su patria y que la están defendiendo de un Gobierno que se está cargando nuestra libertad. Los salvajes son los que salen sin cumplir las medidas de seguridad, como lo hicieron algunos en Castellón, aglomerados, y vestidos con monos. Nosotros defendemos a España, a los españoles y a los más desfavorecidos. No como ustedes que solo miran por su silla”.

Brindis al sol

Por su parte, la diputada de VOX, Ana María Cerdán, ha lamentado durante el debate de la PNL de Compromís para exigir una justa financiación autonómica al Gobierno de la nación, que el Consell lleva ya cinco años haciendo “brindis al sol” con este asunto. “Llevan años así y no han conseguido nada de lo prometido en materia de financiación autonómica. Vemos bien que se pida, pero debemos dar imagen de seriedad y de austeridad”.