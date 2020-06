¿Quién acierta, quién miente?

Me quedo aterrado si analizo cómo los políticos expresan su satisfacción por las derrotas. Sé que las cifras son muy sufridas, pero la estupefacción es evidente cuando oigo a los gobernantes y adyacentes manejar a su antojo los números. En muy pocos días hemos tenidos dos demostraciones de lo que digo. Una, con qué naturalidad modificaron la cantidad de fallecidos en España como consecuencia del coronavirus. La otra, seguidamente, referente a los millones de euros que la Unión Europea destinará a nuestra nación en forma de subvenciones y préstamos.

Me referiré a esta última que resulta reveladora. Nuestro Gobierno social-comunista y algunos expertos concretaban en 300.000 millones de euros las necesidades españolas para hacer frente a la crisis de grandes proporciones que se nos avecina. Sin embargo, el plan de Bruselas prevé un montante de algo más de 140.000 millones de euros, de los 77.000 corresponden a subvenciones que no habrá que devolver, y 63.000 a préstamos. A pesar de ser la mitad de lo anhelado, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, acogió con gran satisfacción el «buen acuerdo». Por su parte, Pedro Sánchez ¡cómo iba a estar callado! en un mensaje en Twitter consideró que la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen, recoge muchas de las demandas de España. ¿Quién entiende esa doble interpretación?

¿A quién hacer caso? A ellos o sabios como Paul de Grauwe quien, en una entrevista con Luis Garicano, afirma que las cantidades dispuestas por la UE son insuficientes y no resuelven el problema. Es para preocuparse a no ser que se cumpla la ironía referida a los economistas «experto que mañana sabrá explicar por qué la cosas que predijo ayer no han sucedido hoy». Así es la vida.