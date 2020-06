Los ambulatorios volverán a abrir por las tardes este verano

La decisión de la Conselleria de Sanidad de mantener abiertos por la tarde algunos centros de salud de la provincia de Valencia no ha sido del todo bien recibida por los implicados. Desde la central sindical de CSIF quieren saber cómo, por qué y con qué recursos se llevará a cabo el plan previsto por la consellera del ramo, Ana Barceló.

“Si ahora existe escasez de recursos humanos y el personal está sobrecargado, no sabemos cómo las Direcciones Generales de Asistencia Sanitaria y de Recursos Humanos tienen previsto afrontar ese anuncio. Desconocemos cómo piensa cubrir Conselleria las tardes porque, al igual que como en muchas otras cuestiones, no ha lo ha comunicado a los sindicatos. Queremos que nos presenten un plan detallado y recordamos que, entre otras cuestiones, todavía no han presentado el Plan de Vacaciones que llevamos pidiendo desde hace un mes”, lamenta al respecto Dolly Prunés, vicepresidenta de CSIF Sanidad Comunitat Valenciana.

Según el plan de Sanidad, este verano (los meses de julio, agosto y septiembre) los ambulatorios elegidos permanecerán abiertos desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde, algo que no ocurría desde hacía años.

En un comunicado colectivo de los sindicatos CCOO, SATSE, UGT, CEMSCV-SAE, CSIF e Intersindical han señalado este miércoles que la intención de abrir los centros de salud por la tarde “sin planificar los refuerzos necesarios con tiempo o la nula previsión de los refuerzos y cobertura de vacaciones en los servicios de urgencias, son dos ejemplos de la nula respuesta de la Administración sanitaria”.

"Hartazgo” por la gestión de la pandemia

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han pedido una “reunión urgente” con la consellera, Ana Barceló, para trasladarle su “hartazgo” por la gestión llevada a cabo durante la pandemia y la “política de hechos consumados” que ha “obviado” la negociación colectiva de las condiciones laborales del personal.

Según indican, durante estos meses, las condiciones laborales de los trabajadores de Sanidad han sido modificadas (cambios de servicio y turnos, movilidad geográfica a otros centros sanitarios, suspensión de los permisos y las licencias,) y el personal se ha visto abocado a trabajar sin equipos de protección, sin formación específica sobre sanidad de crisis y sin test.”Todo en aras de una situación sanitaria sin precedentes en la que el personal sanitario ha dado el mil por cien".

En este tiempo, añaden, “hemos visto como se agravaba un problema que desde hace tiempo veníamos denunciando y que ya habíamos trasladado a la Conselleria: que ha venido y viene tomando las decisiones de forma unilateral en una política de hechos consumados, que ha obviado la negociación colectiva y la información previa a los representantes de los trabajadores”.

Desde los primeros días de crisis sanitaria, señalan, “hemos ofrecido de forma reiterada a la Conselleria nuestro apoyo total en la lucha contra la covid-19”, y siempre “hemos recibido una respuesta que no sólo no ha fomentado la participación social, sino que se eliminaron los cauces de comunicación entre los interlocutores sociales y la Administración sanitaria”.

Respecto a la desescalada, indican que de forma reiterada han solicitado la información y negociación del “Plan de la vuelta a la normalidad de la asistencia sanitaria” y, en este sentido, afirman que es “preocupante la falta de planificación existente sobre la recuperación de la actividad ordinaria del sistema valenciano de salud”.

La parálisis de las intervenciones quirúrgicas programadas, las vacunaciones infantiles, las consultas de atención primaria y de las diferentes especialidades o el adecuado seguimiento de los programas de salud a pacientes crónicos “puede llevar al agravamiento de los problemas de salud que padece la ciudadanía y al empeoramiento de su calidad de vida. Tiene como consecuencia, el imparable incremento de la lista de espera quirúrgica”.