El juez procesa a Trenzano por no controlar las ayudas concedidas a los hermanos del presidente Puig

El Juzgado de Instrucción número 9 de valencia ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado contra el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, por un supuesto delito de falsedad en documento público oficial.

Trenzano, en un documento emitido en abril de 2018 afirmaba que las subvenciones concedidas a las empresas de los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para la promoción del valenciano, había sido supervisadas y cumplían los requisitos, algo que como confesó un jefe de servicio subordinado de Trenzano, no había sido cierto.

De hecho, en la denuncia presentada por la diputada del PP, Eva Ortiz, se señalaba que el denunciado faltó a la verdad al afirmar en dicho documento que: “las empresas valencianas nombradas y beneficiarias de una subvención de los ejercicios 2015 y 2016 presentaron la justificación de gastos realizados en el plazo establecido en las respectivas convocatorias”. Y añadía en otro párrafo del escrito, que “la Administración de la Generalidad ha realizado las actuaciones de control que le corresponden conforme con el que establecen las ordenes citadas y la ley 1/2015, de 6 de febrero, sin que se haya detectado cualquier indicio que haga dudar de la veracidad de la documentación acompañada ni que justifique el inicio de un expediente de devolución de las subvenciones concedidas”. Sin embargo, el testigo citado afirmó en su declaración respecto a “si hubo en realidad control o no sobre los ejercicios 2015 y 2016, el testigo manifiesta que respecto de las subvenciones de esos dos años no se habían practicado los planes de control, indicando varios motivos de todo tipo,enfermedad del propio testigo por el que causo baja médica; cambio del procedimiento de tramitación de subvenciones durante la anualidad 2016; problemas técnicos, pues había que sacar primero las bases regularlas y después las convocatorias; que se trata de un procedimiento largo, en el que hay que exponerse y remitirse a todas las Consellerias, después al Consell Juridic Consultiu y a la Intervencion, que las bases de publicaron en Agosto de 2016 y tardaron ocho meses, que nadie le sustituyó durante su baja; y al reincorporarse se priorizo sacarlas bases y convocatorias pero no pudieron ver los expedientes de atrás, porque no había tiempo material. Para finalizar que “ estos dos expedientes concretos de 2015 y 2016 – los litigiosos- no se controlaron hasta 2018”, que es el año en el que la oposición comienza a pedir explicaciones.

Fue en esa fecha cuando se requirió documentación a las empresa Comunicació dels Ports y Mas Mut Producciones, “una vez ya producidas las quejas o denuncias por el grupo del PP en Les Corts, dos días mas tarde, el 18 de julio de 2018, por considerar la posible existencia de riesgo en la tramitación concesión de subvenciones a las mismas”, señala el mismo testigo.

En consecuencia, considera el juez, de acuerdo a la citada declaración, que los expedientes de subvenciones a las citadas empresas no se controlaron hasta 2018 "porque no había nada que les hiciera dudar y no habían salido en el sorteo que se aplica en los controles aleatorios", cuando en realidad se afirma que "se hizo un control según la norma aplicable en 2015".

Al apreciar estos indicios de falsedad en un documento emitido por Rubén Trenzano, el juez ordena que se dé traslado de estas diligencias al fiscal y la acusación particular “si la hubiere” para que en diez días soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.