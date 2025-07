Morant y Baldoví, estancados pese al desgaste de Mazón

Está claro que cada uno interpreta las encuestas como le conviene. Aunque provengan del «CIS de Tezanos» si los resultados son buenos, bienvenidas sean. Del último sondeo hecho público, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, destacaba este miércoles que el 80 por ciento de los valencianos considera que Carlos Mazón debería dejar la Presidencia de la Generalitat. Añadía además que los problemas que más preocupan tienen que ver con cuestiones que el Consell no ha sabido solucionar, como el acceso a la vivienda o peor, sobre las que ha generado problemas que no existían, como el «incendio lingüístico» que, según la socialista, ha provocado en Educación.

Pero la encuesta, realizada del 7 al 31 de marzo a un total de 1.558 personas con derecho a voto, deja también muy claro que los valencianos se sienten desamparados con los líderes actuales. Un 8,3 por ciento apoya que Mazón vuelva a ser presidente, un 7,8 por ciento que lo fuese Joan Baldoví (Compromís) y un 7,6 apuesta por Diana Morant.

«Nada me produciría más dolor que el caso Santos Cerdán fuera un salvavidas para Mazón», lamentaba la socialista pese a que el sondeo se realizó cuando sobre el ex secretario de Organización del PSOE todavía no había sospecha alguna de corrupción o al menos, no se conocían. Tampoco habían salido a la luz los informes de la UCO ni los audios entre el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

Morant quiso restar importancia a la baja valoración que le dan los valencianos y en la que queda ligeramente por detrás de Joan Baldoví. «Tenemos muy claro quiénes son los enemigos de la Comunitat Valenciana. Son PP y Vox». Además, aprovechó para pedir a unidad a la izquierda.

La socialista no se salió del guion e insistió en la valoración que dan los ciudadanos de Mazón, «el 80 por ciento de los valencianos considera que debería irse, eso no ha ocurrido en la historia de la Comunidad» y remató la argumentación afirmando que, simplemente, existe una gran desafección hacia los políticos.

Actuar con contundencia

Con todo, pese a la preocupación que evidenció por que los hechos que se van conociendo sobre Santos Cerdán tengan consecuencias directas en el apoyo de los ciudadanos al PSPV, defendió las actuaciones que el partido ha tomado hasta el momento. «Nosotros no tenemos un M. Rajoy, no repartimos sobres, no nos presentamos a las elecciones dopados ni pagando campañas electorales. La gente tiene que saber que no somos iguales» e insistió en que es el PP el que «sostiene a Mazón, que lleva 228 muertos a sus espaldas».

La obligada defensa que hizo Morant de la manera en la que ha actuado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contrastó con la del síndic de Compromís, Joan Baldoví.

Pidió al presidente del Gobierno que deje de «arrastrar los pies» y tome medidas «contundentes» contra la corrupción porque, de lo contrario, «vamos directos al desastre». Aseguró además que, si Pedro Sánchez no mueve ficha, serán los partidos que le han dado apoyo los que tengan que impulsar estas iniciativas.

Sin embargo, los de Compromís aún le dan una última oportunidad a Sánchez y esperan a escuchar la comparecencia de la próxima semana para anunciar estas medidas en las que, la presentación de una moción de censura parece estar totalmente descartada. «Esperemos que no sea más de lo mismo».

El «caso Koldo» se trasladó al pleno de Les Corts. En uno de ellos se abordó el dictamen de la comisión de Igualdad del mes pasado donde PP y Vox rechazaron dos proposiciones no de ley (PNL) del PSPV para implantar medidas a favor de abolir la prostitución en la Comunitat. Pese a que Compromís se abstiene en esta cuestión, se unió al PSPV para criticar que el PP aproveche la situación para abordar este tema.