Alicante organiza un dispositivo de seguridad para la Nit de la Cremà

El Ayuntamiento de Alicante ha organizado un dispositivo especial para el disparo de la tradicional palmera de la Nit de la Cremà, el próximo 24 de junio, en el que participarán 102 efectivos de la Policía Local, bomberos del SPEIS, voluntarios de Protección Civil, sanitarios y operarios de jardines.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, el castillo de Santa Bárbara permanecerá cerrado al público durante toda la jornada, y la empresa Pirotecnia Ferrández será la encargada de disparar la palmera este año, que excepcionalmente por la crisis sanitaria de la covid-19 no plantará las hogueras ni celebrará la cremà.

El disparo será de 850 cohetones, con una duración de 33 segundos aproximadamente y con un radio de seguridad al público de 300 metros.

El concejal de Seguridad, José Ramón González, ha pedido a los ciudadanos "prudencia" y que salgan a disfrutar de la tradicional palmera a los balcones o en la calle pero sin acudir a la playa, ya que ha señalado que el disparo de este año podrá observarse desde toda la ciudad, "para disfrutarla en todos los barrios, ya que se dispara en altura y se puede ver desde todo Alicante".

Desde el departamento técnico del Ayuntamiento de Alicante de Protección Civil y gestión de Emergencias, se ha elaborado un Plan de Seguridad del disparo y el protocolo de actuación municipal para la instalación y disparo de la palmera, estableciendo procedimientos de coordinación y los medios humanos y materiales destinados al dispositivo preventivo.

En el dispositivo van a participar un total de 45 policías locales, 14 bomberos del SPEIS, 8 voluntarios de la Agrupación de Protección Civil, una ambulancia con personal sanitario, y 35 operarios de jardines que estarán por los caminos y accesos al castillo como personal de apoyo y van a ir provistos de material portátil de extinción como batefuegos, mochilas extintoras, mangaje y lanzas.

La Policía Local intervendrá con prendas ignífugas y el casco, y realizará los desvíos de tráfico previstos, restringiendo el acceso al monte, permitiendo el paso exclusivamente a los vehículos de la pirotécnica y de seguridad, y se intervendrá para desalojar el Monte Benacantil, tanto de personas como de vehículos.

También velará por la seguridad en la playa del Postiguet donde las unidades del servicio Nocturno y la Fox controlarán que en la arena se mantengan las obligadas distancias frente a la covid.

"Queremos evitar aglomeraciones, y por ello pedimos que no se acuda a la playa para que no se produzcan concentraciones de personas, no queremos rebrotes y es importante seguir las medidas preventivas de distanciamiento y la utilización de mascarillas evitando agruparnos en un mismo sitio", ha aseverado el edil de Seguridad.

Los bomberos del SPEIS serán los encargados de controlar y vigilar el disparo y prevenir que se produzcan conatos de incendio tras el mismo y para ello se van a humedecer las faldas del Monte Benacantil en los días previos, mediante regadío de la vegetación y el empleo de las instalaciones de riego existentes.

Los bomberos realizarán una inspección y control de las instalaciones del material pirotécnico para el cumplimiento del reglamento, y serán los responsables de la dirección del dispositivo, y de los diferentes equipos de intervención con un Puesto de Mando.