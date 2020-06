Navarro (CEV): “Es fundamental que no haya un rebrote, un nuevo confinamiento sería mortal económicamente”

Ha sido uno de los personajes más activos durante el confinamiento. El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha aparecido en múltiples ruedas de prensa junto al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y los sindicatos, tras las mesas de diálogo social en las que se aprobaban líneas de ayuda para intentar salvar de la debacle a autónomos y pyme. Asegura que la relación con la Generalitat ha sido “buena y fluida” durante todo este tiempo, pero también hay críticas.

- Se ha dicho mucho que la sanidad pública no estaba preparada para una pandemia, pero ¿estaban preparadas las empresas para una crisis cómo esta?

- Las empresas hemos estado a la altura, y se ha visto sobre todo en los sectores esenciales, como la alimentación, la distribución, o la logística, que estuvieron trabajando durante todo el confinamiento. Ha habido una clara diferencia entre las empresas privadas y el sector público. El sector público ha enviado a sus profesionales sin los equipos de protección adecuados, no quiero imaginarme si eso lo hubiéramos hecho los empresarios. La sanidad pública no estaba preparada, no la nuestra, sino la de ningún país. Además, desde el punto de vista empresarial, hubo empresas valencianas que tenían a sus empleados en el ERTE y los empresarios tomaron la decisión de sacarlos y empezar a fabricar lo que más se necesitaba en ese momento que eran mascarillas y respiradores.

- Desde la patronal se habla mucho desde el principio de la pandemia de la necesidad de esa relocalización de la producción, que implicaría una bajada de las importaciones. En ese caso, ¿seguiría siendo tan necesaria la ampliación del puerto de Valencia?

- Por supuesto, porque el Puerto tiene un ratio de importación/exportación estable del 50/50. No es un Puerto al que vienen los contenedores y vuelven vacíos los barcos, esa es la importancia del Puerto de Valencia y por eso es el número 1 del Mediterráneo. Si ese equilibrio 50/50 se modifica, no le va a afectar de manera negativa, sino todo lo contrario. La clave es que seamos capaces de producir mascarillas y respiradores y luego exportarlos, esa es la clave.

- Para eso se tendría que desarrollar mucho el sector, estamos hablando no solo de producir sino también de vender a otros países.

- La exportación tiene que venir por la calidad del material sanitario, no por el precio.

- Pero, ¿las empresas valencianas se están preparando para ese cambio?

- Sí, hay claros ejemplos, como Marie Claire, que tenía una situación muy delicada, se ha recompuesto y tiene una línea de mascarillas aparte de sus líneas habituales. El objetivo es completar las necesidades del mercado interno y a partir de ahí, en base a la calidad, exportar a otros países. Siempre vamos a encontrar países que vendan más barato, y esa es la clave de la relocalización que estamos diciendo. Hay que hacer una reindustrialización con innovación. Solo la innovación es la que hace que la retribución salarial aumente y que aumenten los beneficios. La retribución salarial en la Comunitat Valenciana está por debajo de la media española, igual que la empresarial, esos son los objetivos que tenemos.

- Cuando hablan de producir aquí material sanitario, ¿es porque creen que esta necesidad ha venido para quedarse?

- Claro. La Generalitat y el Ejecutivo tendrán que hacer una producción mínima de reserva, que tendrá que ir a un almacén sanitario.

- ¿Puede el sector empresarial llevar a cabo esa transformación de forma independiente o necesita a lo público?

- Europa tiene un compromiso de inversión para proyectos de este tipo. La apuesta de la CEV de tener una persona en Bruselas es a largo plazo y dará sus frutos cuando los tenga que dar. Hay proyectos en la Comunitat Valenciana de economía circular, de proyectos medioambientales... esa es la clave. Aquí no vamos a fabricar mascarillas para venderlas más baratas que los chinos, será un error. Y eso tiene que ser de la mano de la administración, con proyectos público-privados.

- ¿Cuáles de los cambios que se han producido en las empresas durante la pandemia han venido para quedarse? ¿Cómo va a ser la empresa de la post-pandemia?

- Básicamente el teletrabajo, pero no solo, también las tecnologías, que ya estaban en nuestro día a día, se han visto reforzadas, y además en España tenemos un buen nivel tecnológico. Pero el teletrabajo no se va a quedar tanto como creemos, hay muchas personas que todavía son del papel y aun necesitamos imprimir el documento y somos más de contacto humano. La condición humana es presencial. Otra cosa que ha venido a quedarse es que con el tema de la relocalización necesitamos cadenas de suministro más cortas. Necesitamos fabricar aquí o en Marruecos. China en este momento es un país de precio pero también de innovación y Europa tiene que tener esto muy controlado. Necesitamos buscar cadenas de suministro más cercanas, y Marruecos puede ser un buen destino para fabricar y para invertir.

- Durante la pandemia ha habido bastantes desencuentros entre la CEOE y el Gobierno, sin ir más lejos esta pasada semana, ¿cómo valora la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez?

- Por primera vez desde el año 77, no hemos acudido a una mesa de diálogo social con el Gobierno. El Gobierno lo que tiene que hacer es poner menos trabas a las empresas. Cuando los empresarios hablamos de competitividad no hablamos de bajar salarios, aquí no hay lucha de clases, estamos todos en la misma línea, Lo que queremos es que la administración moleste lo menos posible. Necesitamos que no nos pongan una fecha tope para sacar a los empleados de los ERTE, le aseguro que los empresarios son los primeros que lo quieren hacer, y lo harán lo antes posible, pero es que tenemos que convivir con este virus, tener mucha responsabilidad, porque es fundamental que no haya un rebrote, un nuevo confinamiento sería mortal económicamente. ¿Alguien cree que hay empresarios que quieren estar cerrados? A mi se me escapa. Si ya es duro cuando eres un ciudadano normal, no me cabe en la cabeza que haya un empresario que le hayan obligado a estar confinado y esté cómodo, y esa es una visión que lamentablemente el gobierno central no tiene.

- ¿Cómo calificaría la actuación de la Generalitat durante la pandemia?

- Creo que no hemos estado en el ratio del 10 por ciento que nos correspondería por población. La Generalitat tomó la decisión de comprar material, y eso funcionó bien. El presidente Ximo Puig hizo suyas muchas de las propuestas que le hicimos ante el pase a la fase 3, como que haya incentivos no solo a los vehículos eléctricos sino también a los motores de combustión. El Ejecutivo central poco ha escuchado, ni a la CEOE ni a los sindicatos. El error de la Generalitat fue en las expectativas que se crearon en el pase a la fase 1. Hubo mucha tensión.

La Vicepresidencia, con una situación tan delicada como la que había en las residencias, ha estado desaparecida

- Desde fuera se tiene la sensación de que la parte de Compromís del Botànic ha estado desaparecida durante la pandemia, ¿se tiene esa sensación desde el mundo empresarial?

- Yo he estado trabajando con el conseller de Economía (Rafael Climent, de Compromís). Cuando ha habido problemas, como las ayudas a los autónomos que procedían de la línea de ayudas a la industrialización de las empresas, el conseller lo solucionó. Pero sí se tiene la sensación de que, no solo Vicepresidencia, sino también Educación...no han estado, el presidente ha liderado mucho mas. La vicepresidencia, con una situación tan delicada como la que había en las residencias, ha estado desaparecida.

- ¿Cree que se actuó tarde?

- Sí, pero no solo aquí, en todos los gobiernos. Le ha pasado a Brasil, a EEUU, Reino Unido... nos pasó también a nivel individual.