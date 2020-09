«Gloria» deja en la Comunitat un año hidrológico con lluvias un 150 por ciento por encima de la media

El temporal «Gloria» del pasado mes de enero ha alterado el año hidrológico en algunas zonas de España, como la Comunitat Valenciana, donde se cerrará con unas precipitaciones un 150 por encima de lo habitual. Así lo explicó ayer a Efe Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), quien señaló que en España el ejercicio se cerrará el próximo 30 de septiembre con lluvias un 14 por ciento por encima de la media.

El portavoz detalló, como factores determinantes para alcanzar este valor, las pasadas lluvias primaverales que acumularon hasta un 37 por ciento más de lo normal, y la borrasca «Gloria», un episodio extraordinario con precipitaciones «muy intensas y persistentes» que dejaron hasta 400 litros por metro cuadrado en diversas zonas del arco Mediterráneo.

Con respecto a la DANA que acecha estos días el cielo del Mediterráneo, desde la delegación de la Aemet en la Comunitat Valenciana explicaron a LA RAZÓN que el motivo por el que apenas ha tenido repercusión en la región es que ha quedado aislada sobre Baleares. «Esta posición no es la zona más favorable para lluvias generalizadas e intensas en la Comunitat Valenciana. En el caso actual son Cataluña y Baleares las zonas más expuestas, aunque no se descarta algún chubasco intenso en el litoral de Castellón durante la madrugada», explica el jefe del área de Climatología, José Ángel Nuñez. Apunta que, por ahora en la Comunitat Valenciana no hay ningún aviso meteorológico activado y el nivel de aviso es verde.