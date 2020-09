Los MIR avisan de “nuevas acciones” si sigue bloqueo negociador de Sanidad

El colectivo Médico Interno Residente (MIR) de la Comunitat Valenciana, en huelga desde el pasado 21 de julio, adoptará “nuevas acciones” si se confirma el “bloqueo negociador” de la Conselleria de Sanidad, con la que mantuvieron este martes una reunión de más de cuatro horas durante la cual no se llegó a ningún acuerdo.

El Comité de Huelga señala que durante el encuentro oficial con el personal técnico de la Conselleria celebrado ayer, donde no se personó “ningún cargo político”, no se llegó a “nuevos acuerdos relevantes” y la administración “sigue sin conceder mejoras formativas, retributivas ni varias de las reivindicaciones principales, reafirmándose que no van a realizar más concesiones”.

“Hemos acudido a una pantomima de negociación”, asegura el Comité en el escrito, en el que considera que la nueva propuesta de acuerdo de Sanidad “no producirá una mejora sustancial de las pésimas condiciones laborales que nos han abocado a una huelga”.

Como Comité “nos negamos a firmarlo: es una vergüenza y una nueva decepción con la administración y con unas políticas que no se sientan a negociar en persona”.

Los facultativos señalan que este martes difundirán la propuesta para que pueda ser debatida por todos sus compañeros MIR, e indican que “pronto” informarán de las “nuevas acciones que tomaremos ante esta situación si se confirma el bloqueo negociador por parte de Conselleria”.

“Seguimos en huelga. No cesaremos en la lucha por mejorar nuestra formación y la atención a nuestros pacientes”, concluyen.