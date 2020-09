Valencia cierra a partir de este viernes todos los parques infantiles de la ciudad

El Ayuntamiento de Valencia cerrará a partir del próximo viernes los 664 parques infantiles que hay en la ciudad como medida de seguridad mientras se mantenga la situación actual de repunte del coronavirus. Así lo ha anunciado en Hoy por Hoy Locos por València el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, que considera que “es mejor pecar de prudentes que por no hacer nada”.

Campillo ha explicado que, siguiendo las recomendaciones de las consellerias de Sanidad y Educación, que han solicitado a los padres que se evite mezclar a sus hijos con otros niños que no estén dentro de los grupos burbuja que se han formado en los colegios, se ha decidido cerrar los parques infantiles donde es inevitable el contacto entre los más pequeños. Son espacios que se estaban desinfectando todas las noches, pero donde no se puede garantizar la seguridad durante todo el día. El cierre se mantendrá mientras dure la actual situación epidemiológica. Eso sí, los parques y jardines seguirán abiertos, pero no las zonas de juegos infantiles.