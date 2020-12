Más del 90 por ciento de los médicos valencianos no han recibido el material informático comprado por la Conselleria

Más del 90 por ciento de los médicos valencianos de atención primaria aseguran no haber recibido el material informático adquirido por la Conselleria de Sanidad el pasado mes de octubre. Así lo desvela una encuesta realizada por el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM) entre los sanitarios de los centros de salud.

En el sondeo, el 95,6 por ciento asegura que no ha recibido ninguno de los 1.000 ordenadores adquiridos por la Conselleria; el 96,9 por ciento afirma que no le ha llegado tampoco ninguno de los 1.000 portátiles; el 61 por ciento no ha recibido ninguno de los 7.000 auriculares que compró Sanidad y por último, el 93,5 por ciento no tiene ninguna de las webcams que se supone que deberían haber llegado.

Así lo han trasladado hoy fuentes del CESM que se preguntan irónicamente “quiénes habrán sido los afortunados” en recibir el material informático anunciado por el departamento que dirige Ana Barceló.

Concretamente, el pasado 8 de octubre la Conselleria de Sanidad publicó la inversión de 2,2 millones de euros en la compra de portátiles, ordenadores, auriculares y webcams destinados a los médicos de atención primaria, con el objetivo de facilitarles el trabajo que realizan desde los centros de salud.