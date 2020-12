Médicos y oncólogos en Perú estudian el modelo de atención al paciente desarrollado por el IVO durante la covid

Cerca de 300 expertos entre médicos, oncólogos y estudiantes de medicina de Perú han participado en una formación sobre las estrategias de atención y manejo del paciente oncológico diseñadas e implantadas por la Fundación Instituto Valenciano de Oncología, IVO, durante la pandemia.

El foro, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) de Perú, se celebró por videoconferencia y contó con la participación de Manuel Llombart, director general del IVO; Tomás Quirós, director médico; Vicente Guillem, jefe del Departamento de Oncología Médica; Rafael Estevan, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva, y director del Área Quirúrgica y Adoración Egido, adjunta del Servicio de Medicina Interna, todos del IVO.

El seminario fue inaugurado por Manuel Llombart, quien agradeció la oportunidad para la institución de dar a conocer su proyecto. En su intervención, el director general del IVO expuso “el enorme reto” que ha supuesto para una institución enfocada en el paciente con cáncer, “garantizar la atención integral” desde el comienzo de la pandemia: “En un entorno tan difícil como el que estamos viviendo, nuestro principal objetivo ha sido no interrumpir la actividad, garantizando en todo momento la seguridad, tanto de nuestros pacientes como la de nuestros profesionales. Los rigurosos y exhaustivos planes de contingencia diseñados y la encomiable implicación de los cerca de 600 profesionales que forman el IVO, han hecho posible que se haya podido proporcionar la necesaria continuidad asistencial de los pacientes”.

Cómo garantizar la atención integral en tiempos de la covid

Las medidas adoptadas en IVO, la organización de la asistencia, o las estrategias diseñadas para garantizar la realización de cirugías seguras, fueron algunas de las cuestiones tratadas por los representantes de la institución valenciana durante el seminario.

Tomás Quirós, director médico de IVO, explicó cuáles fueron las medidas generales adoptadas para asegurar la continuidad asistencial durante la pandemia. En este sentido, destacó que desde el inicio de la pandemia no se ha interrumpido la actividad asistencial, adoptando una serie de medidas como el triple cribado prequirúrgico, la priorización de la actividad no demorable, la realización de consultas no presenciales o las medidas de control de aforos, entre otras. También hizo hincapié en la colaboración con la red pública de salud de la Comunitat Valenciana en la atención a pacientes oncológicos, principalmente quirúrgicos, “permitiendo de esta manera liberar recursos asistenciales en estos centros para la atención de pacientes Covid”.

Por su parte, Vicente Guillem, jefe del departamento de Oncología Médica, expuso los cambios que ha supuesto la llegada de la pandemia en la atención integral al paciente y el impacto que ha tenido en campos como la investigación, los ensayos clínicos o la Telemedicina. Guillem señaló que “se debe garantizar la continuidad del servicio al paciente, asegurando la protección y minimizando el riesgo a la exposición del virus tanto a los pacientes como a los propios trabajadores del centro”.

También intervino en la formación la doctora Adoración Egido, adjunta al servicio de Medicina Interna, quien explicó cómo se realiza el manejo clínico del paciente con sintomatología compatible con covid-19 desde su llegada al hospital, el posterior estudio de su caso en urgencias hasta el traslado a la planta covid. La doctora Egido repasó los cuadros clínicos más comunes encontrados durante estos meses, cuál ha sido la evolución en los tratamientos empleados y su compatibilidad con el tratamiento oncológico de manera paralela.

Rafael Estevan, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva, y director del Área Quirúrgica, repasó las medidas adoptadas en el Área Quirúrgica del IVO, basadas principalmente en la implantación del protocolo del triple cribado prequirúrgico (clínico, epidemiológico y analítico) con un estricto seguimiento telefónico los días previos para descartar sintomatología compatible con el COVID-19, o posibles contactos de riesgo. Además de la realización de una prueba PCR el día previo a la intervención.

Remarcó que “hemos sido un balón de oxígeno para los hospitales generales, que se han visto colapsados por la presión asistencial covid, realizando muchas cirugías oncológicas derivadas por ellos que en otras circunstancias se hubieran demorado sine die con el correspondiente perjuicio para el paciente “. Desde que estallara la pandemia, se han intervenido en el IVO más de 3.900 pacientes oncológicos.