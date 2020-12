PP y Cs cargan contra el mensaje de Puig: “Valencia no puede vivir de anuncios, necesita realidades”

El mensaje de Fin de Año del presidente valenciano, Ximo Puig, ha despertado las críticas por parte de los partidos de la oposición, desde donde han criticado que se estén anunciando ciertas inversiones y creaciones de empleo con unos fondos que todavía no han llegado. “El pueblo valenciano no puede vivir de anuncios, necesita realidades. Puig anuncia una inversión europea que depende de si se aprueba en Europa, y si no llega ese dinero, esa inversión quedará en el aire”.

Así lo ha dicho la presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, quien ha tendido la mano al jefe del Consell “para hacer frente a la pandemia”. “El PPCV seguirá pensando en lo mejor para los valencianos”, ha dicho.

Bonig ha valorado el mensaje de fin de año de Puig centrado en la marca que ha dejado la crisis de la Covid, y ha dicho coincidir con el presidente en que lo mejor de este año ha sido la madurez de la sociedad valenciana”.

Así, la presidenta del PPCV ha agradecido “a todos los valencianos que han seguido las recomendaciones ante la pandemia, a todo el personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han trabajado y velado por el bienestar de todos y al personal de servicios esenciales”.

No obstante, Bonig ha hecho un llamamiento a la prudencia en la entrada del año y ha mandado un mensaje de ánimo a los familiares de víctimas del Covid y a quienes están peleando por dejar atrás la enfermedad.

“Hoy le vuelvo a decir a todos los valencianos que el Partido Popular de la Comunitat está a su lado, que es responsable y que vuelve a tender la mano. El presidente habla de pactos, oportunidades y consensos, pero rechaza todo lo que propone el PPCV. No importa, nosotros seguiremos pensando en lo mejor para los valencianos y seguiremos tendiendo la mano”, ha recalcado.

La dirigente popular ha indicado que desde el PPCV quieren “una educación en libertad, destinar el dinero de chiringuitos y asesores a reactivar la economía, resolver el problema de los MIR, reforzar la Atención Primaria y hacer un plan urgente de coordinación con los 24 departamentos de salud que cuente con la sanidad pública y también la privada, porque todo los recursos deben ir destinados a hacer frente a la pandemia”.

Por último, Bonig ha lanzado un mensaje ante el inicio de 2021, deseando lo mejor a los valencianos y que sea un año “de vida y esperanza”.

Cs ve “claroscuros” en el mensaje y en la gestión

Por su parte, el coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha lamentado que el presidente Puig haya ofrecido un discurso de Fin de Año “igual que su gestión, lleno de claroscuros, en el que ha criticado al nacionalismo y al populismo, pero luego gobierna abrazado a ellos, de la mano de Compromís y Podemos, que han impedido bajar los impuestos a los valencianos”.

Cantó ha asegurado coincidir con el presidente en “pedir toda la precaución posible frente a los contagios, porque este es un momento muy delicado” y ha mandado “ánimos a los profesionales sanitarios a quienes el tripartito ha abandonado en los peores momentos de la pandemia”.

Además, ha destacado que Puig ha mencionado a sectores “de los que tampoco se ha acordado, como los autónomos, comerciantes o el turismo, que recibirán un fondo de ayudas de 76 millones de euros gracias a la negociación de Ciudadanos en los presupuestos autonómicos”.

Por otro lado, ha instado a Puig a “saber aprovechar los fondos europeos para transformar el tejido productivo de la Comunitat Valenciana, porque, hasta ahora, el tripartito se ha mostrado como una máquina de destrucción de empleo y no de creación”.

”Desde Ciudadanos vamos a seguir tendiendo la mano para ofrecer soluciones y trabajando para centrar al Gobierno valenciano, que por desgracia siempre acaba en los brazos de Compromís y Podemos, por eso la mejor solución sería un Gobierno de fuerzas constitucionalistas en 2021, un año en el que nos vamos a enfrentar a una situación económica y sanitaria muy crítica”, ha concluido.