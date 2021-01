Disuelven cinco fiestas en viviendas durante la noche de Reyes en Alicante

La Policía Local de Alicante ha impuesto la noche de Reyes 21 denuncias por desobediencia de las normas anticovid, al no usar mascarilla e incumplir el toque de queda, y ha disuelto cinco fiestas en viviendas en la ciudad.

Además, los agentes establecieron controles preventivos de tráfico patrullando con el Servicio Nocturno y la Fox por toda la ciudad, y durante el operativo se intervino con personas que no justificaron su desplazamientos, y se impusieron ocho actas por no llevar la obligada mascarillas, y once por incumplimiento del toque de queda.

En el dispositivo de vigilancia del cierre de los locales de hostelería y restauración y el cumplimiento de aforos y medidas de seguridad, se ha sancionado a un local, que estaba utilizando cachimbas, que fueron retiradas y denunciado el responsable del establecimiento.

El concejal José Ramón González ha apelado a “la responsabilidad en estos momentos tan críticos de la pandemia, la sensatez y conciencia de los ciudadanos”.

”Seguimos peleando contra el coronavirus con cientos de nuevos contagios, y no se pueden celebrar fiestas, no debemos relajarnos ni descuidarnos con las medidas preventivas obligatorias, el virus sigue estando más presente que nunca en nuestras vidas y los hospitales en una situación muy difícil”, ha indicado.

La Policía organizó durante toda la jornada de Reyes Magos un dispositivo para garantizar la seguridad, y que se cumplieran las medidas sanitarias, vigilando las carpas donde estaban los Reyes, y con agentes en el centro y las playas, así como estableciendo controles para prevenir fiestas, botellones y evitar aglomeraciones que pudieran ocasionar posibles contagios de coronavirus.