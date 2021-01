El Gobierno valenciano gastará 700.000 euros en exhumaciones, “pero no paga a la empresa que fabricó respiradores”

Gastar 700.000 euros en subvenciones para exhumar e identificar víctimas de la Guerra Civil no debe ser una prioridad en pandemia. El PPCV considera que si no hay suficiente liquidez para pagar a a la empresa que ha fabricado 152 respiradores, no se pueden conceder ayudas que no tienen carácter de urgencia. “Le suplico al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que dé la orden de que todo el dinero público vaya destinado a Sanidad, servicios sociales y a reactivar la economía”.

La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha pedido mayor empatía al Gobierno valenciano con el personal sanitario y ha lamentado que estos respiradores no lleguen porque la empresa se niega a entregarlos a menos que reciba un adelanto de los 6,8 millones de euros que le debe la Administración valenciana, según público el diario Valencia Plaza.

En este sentido, ha recordado que el PP ya presentó el año pasado un plan para ahorrar 1.200 millones de euros en el que solo se quitaban gastos no necesarios entre los que se incluyen a los 330 altos cargos que conforman el Consell, “Puig tiene 30 asesores”.

Ayudas para las pymes

El PP ha propuesto una ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que todas aquellas empresas que estuvieran al corriente de pago en el curso de 2019 puedan beneficiarse de una bonificación fiscal en la que, debido a las restricciones de aforo y de horario de apertura, se les permita no pagar un 30 o un 40 por ciento de sus gastos tributarios.

Bonig ha reclamado que esas ayudas “en vena” para las pymes lleguen “lo más pronto posible” y ha denunciado que en el Partido Popular están “cansados de tantos anuncios”, ya que en el gobierno autonómico “va antes la propaganda que las medidas”.