La Generalitat pone fecha al fin del confinamiento en las residencias, finales de marzo o principios de abril

La Generalitat espera que entre finales de marzo y principios de abril se puedan permitir las visitas, salidas y la movilidad de los internos en residencias de ancianos, tras superar el proceso de vacunación y el periodo de inmunidad en toda la red asistencial.

Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, quien ha dicho que el Consell tiene previsto para esas fechas publicar una resolución “posvacunación” para que los residentes puedan tener contacto con el exterior, pero manteniendo las medidas generales de protección.

”Ya hay centros donde los residentes y los trabajadores han recibido las dos dosis” e incluso algunos han pasado el periodo que establece el momento óptimo de inmunización, ha afirmado la también consellera de Igualdad, quien ha precisado que hay que esperar a que esta situación se dé en todo el conjunto de la red asistencial.

Ahora bien, Oltra ha recordado que la inmunización “no es sinónimo de que no hayan contagios”, por lo que no se eximirá del uso de mascarillas, la higiene y la distancia social, que “globalmente tenemos que respetar todos”.

”Una persona vacunada se puede contagiar pero su cuerpo tiene una capacidad de respuesta anticipada para que la enfermedad le afecte en menor medida, y eso no significa que no pueda contagiar”, ha aseverado. Por ello, ha dicho que las medidas de seguridad se tendrán que seguir manteniendo mientras no esté la “inmunidad de rebaño”, que se producirá cuando la mayor parte de la población esté ya vacunada.

Preguntada sobre si está de acuerdo en el orden de prioridades de vacunación del grupo seis, el de las fuerzas y cuerpos de seguridad, personal educativo de educación especial y docente en general, ha contestado que la Generalitat está ahora centrada en acabar de vacunar al grupo uno, en el ámbito de las residencias y sanitarios.

”Cada semana se reúne la interterritorial y el equipo técnico y estas cuestiones van cambiando” y “ya vendrán el resto de grupos”, ha añadido. “Detrás del uno, el dos”, ha concluido Oltra.