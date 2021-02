Así será la desescalada en la Comunitat Valenciana a partir del 1 de marzo

Por mucha fatiga pandémica que haya, y muchas ganas de tomarse una cervecita en una terraza, lo cierto es que la Comunitat Valenciana todavía tardará en recuperar parte de la normalidad que se había conseguido antes de la tercera ola.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, recordó anoche en una entrevista en À Punt, que “esto todavía no ha acabado, no hay suficiente población inmunizada, y la vacuna todavía no está bastante implantada”.

Con ello, la responsable de Sanidad pedía paciencia para una desescalada que será “progresiva” y que se producirá a partir del 1 de marzo, a no ser que desde Presidencia de la Generalitat se decidiera prorrogar quince días más las actuales medidas de restricción en la Comunitat.

En el caso de que esto no suceda y a partir del 1 de marzo puedan volverse a levantar parte de las restricciones, esto se realizará de forma progresiva y paulatina, recordó ayer Barceló.

Para ello, durante los próximos 15 días, la consellera se reunirá con los sectores más afectados por las medidas restrictivas, siendo hoy los hosteleros los primeros.

Cabe recordar que este colectivo en Castellón y Alicante pretendía realizar hoy un acto de protesta contra la gestión de la pandemia abriendo sus negocios. Finalmente, tras citarles a la reunión de hoy, los hosteleros decidieron ayer retirar la protesta.

Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, pidió ayer “comprensión” a los hosteleros y aseguró que “empatiza con su dolor”, pero recordó que la desescalada debe ser lenta y progresiva para no perder todo lo que se ha conseguido.

En este sentido, el jefe del Consell, recordaba a través de su perfil de Twitter lo que se ha conseguido hasta ahora con las duras restricciones que se aprobaron para la Comunitat Valenciana.