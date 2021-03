La Generalitat admite que llegó tarde para suprimir las vacaciones escolares y afirma no tener competencia para imponer el cambio

El Consell ha entonado, con la boca pequeña, el “mea culpa” en el asunto de suspender el calendario festivo para Fallas y Magdalena. La vicepresidenta del Consell y portavoz, Mónica Oltra, ha admitido que el planteamiento a los consejos escolares llegó “en términos muy apurados”. No obstante, descarta buscar un encaje legal para imponer la recomendación que realizó Salud Pública y que pretendía que sí hubiese clase en los días laborables de la semana de Fallas y Magdalena.

OItra ha explicado que se planteó que fuesen los consejos escolares los que aprobasen el cambio porque no existe “percha jurídica” para que lo haga la Generalitat. Fuentes jurídicas consultadas por este diario insisten en que el Consell podría haber emitido un decreto para regular esta cuestión, como ha hecho con otras restricciones o aprobar un cambio en el que da la potestad a los consejos escolares para decidir los días festivos locales. Ninguna de estas dos opciones se contempla y, por tanto, los escolares de Castellón, Valencia o Gandia, entre otras, estarán seis días sin clase.

Las “no” fiestas de Magdalena comienzan la próxima semana. En estos días regirán las restricciones actuales, pero ante de la semana fallera hay convocada una reunión de la Mesa Interdepartamental donde se estudiarán las medidas para la próxima semana, es decir, con la semana fallera.

Oltra ha pedido que en el transcurso de esos días se cumpla estrictamente con la normativa. “Este virus es muy traidor y en cualquier momento suben los datos y no queremos que eso ocurra” y ha asegurado que las restricciones actuales son suficientes, incluso para estos periodos festivos.

Sobre la Semana Santa, ha pedido a los gobernantes que estén a altura de las circunstancia. “Los científicos nos dicen que si hay esa movilidad tendremos la cuarta ola. Ni la sociedad ni el sistema hospitalario se puede permitírselo. Es lo único que tiene sentido común”.

Sobre la postura de la Comunidad de Madrid, ha ironizado con que “se ubiquen en la responsabilidad y si no geográficamente. Si el resto cierra el perímetro, como no cojan una pértiga, no pueden llegar hasta la Comunitat Valenciana” y ha defendido que todos los gobernantes deberían centrarse en la ciudadanía. “Ya estamos bastante frustrados y cansados y no podemos una cuarta ola”.