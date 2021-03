Mazón reprocha al Gobierno central el trato discriminatorio a la provincia en materia turística

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha participado esta mañana en Benidorm en un acto de homenaje al sector turístico de la Comunitat Valenciana, donde ha reprochado al Gobierno central el trato discriminatorio que ha sufrido la provincia en materia turística, en comparación con destinos insulares, al tiempo que ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta los corredores de seguridad que se han implantado en el territorio, cómo sí ha ocurrido en otras regiones.

Mazón ha apostillado durante su intervención en las instalaciones de Invat.tur que ha echado en falta una política nacional de movilidad, cuya inexistencia ha provocado convertir a España en 17 estados. “No tiene sentido que en estos momentos una persona de Orihuela no pueda acudir a Murcia, pero sí pueda ir a Castellón. Tampoco tiene sentido que estemos esperando a belgas y franceses y no podamos recibir a murcianos y madrileños. ¿Cuál es la razón?”, ha requerido el presidente, quien ha apuntado que lo que sí se está perdiendo es “la paciencia, porque llegan momentos importantes después de un año en que hay ciertas medidas que se debería haber tomado y no se han tomado”.

En esta línea, el responsable del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca y de la Diputación de Alicante ha puntualizado que tampoco tiene sentido que no se conozca el itinerario de las ayudas ni el trasfondo de los fondos europeos. Al respecto, se ha preguntado por qué un hotel de tres estrellas de Gran Canaria recibirá más ayudas que uno de Benidorm o por qué se está “trabajando en proyectos de corredores de seguridad en otros destinos y aquí hace meses que los hemos coordinado y no hemos escuchado nada”.

El presidente también ha criticado los “infames” horarios de la hostelería durante este tiempo, sin saber la razón por la cual no se han equiparado a las horas de apertura de los establecimientos comerciales.

“Estamos preparados, se atiende bien a los turistas y seguiremos haciéndolo. Necesitamos devolver felicidad a la gente lo antes posible, que es lo que está esperando”, ha concluido el presidente, quien antes de finalizar su discurso ha destacado la buena sintonía entre la Diputación, Turisme Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Benidorm.

“Hemos dado un giro en materia turística en esta legislatura y se está notando” y, aunque ha insistido en que la pandemia está retrasando los frutos de esta cooperación, “las semillas están bien plantadas y trabajadas”.

El acto, organizado por Hosbec -Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana- bajo el mensaje #ELTURISMOESLAVACUNA, ha contado con la presencia del secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, el presidente de Hosbec, Toni Mayor, y la secretaria general de la entidad, Nuria Montes.

Ayudas para las competiciones deportivas

Por otra parte, la Diputación de Alicante destinará 720.000 euros a los clubes de la provincia para ayudarles a sufragar los gastos derivados de su participación en ligas y competiciones federadas, así como a organizar actividades relacionadas con su actividad deportiva.

Las subvenciones, aprobadas por la Comisión de Cultura y Deportes, se articularán en torno a cuatro convocatorias que se publicarán próximamente en el BOP, según ha explicado en un comunicado la institución provincial.

”Somos conscientes de la importancia que tienen estas líneas de ayudas para que nuestros clubes sigan funcionando y para que nuestros deportistas puedan continuar con su carrera profesional, especialmente en un momento tan difícil en el que la crisis de COVID-19 está afectando económicamente a todos los ámbitos de la sociedad”, dijo el diputado responsable del área, Eduardo Dolón.