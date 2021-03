El Botànic vota en contra de realizar test masivos, reforzar la atención primaria y de un protocolo para la covid persistente

La Comisión de Sanidad de Les Corts ha aprobado tres mociones para instar a la Conselleria que facilite el acceso a la fecundación “in vitro” en la Comunitat Valenciana, que cree unidades específicas para adolescentes con cáncer en los hospitales valencianos y otra para sensibilizar sobre la EPOC. Además de los votos favorables de los partidos que conforman el Botànic, Ciudadanos se sumó a las dos primeras y el PP se abstuvo. La última salió por unanimidad. Sin embargo, se han rechazado todas las propuestas por la oposición.

El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Juan Zaplana, ha lamentado que PSPV, Compromís y Podemos hayan rechazado reforzar la Atención Primaria valenciana.

Los populares han pedido que se planifique y lidere cambios profundos en la atención primaria de manera inmediata para “acabar con el caos” porque hasta Amnistía Internacional dice que la inversión pública cae un 5 por ciento desde que gobierna el Botànic. Por todo ello, el PPCV ha pedido al Consell que “se dote de recursos a los centros de Atención Primaria, que se refuercen los centros, que se recuperen citas pendientes, que se pongan en marcha las herramientas para la transformación digital, y que se refuerce el sistema de pruebas diagnósticas y de rastreo”.

Ha señalado que el Botànic “está privatizando la sanidad pública, minorando la calidad asistencial e invitando a los valencianos a irse a la privada. Y quienes no se lo pueden permitir siguen engrosando las listas de espera que su gobierno no atiende”. José Juan Zaplana ha recordado que el 15 de junio 2020 Puig prometió un proceso de reforma potente de la Sanidad pública y reforzar la atención pública, y “todavía no sabemos nada ni del plan ni de la reforma”, mientras los profesionales tienen que gestionar hasta 60 pacientes en un día.

“Esto ha provocado que el Consell esté privatizando las pruebas de diagnóstico, de manera que si vas al sistema público tardabas entre 7 y diez días para tener los resultados. Eso es enseñar la puerta a los valencianos para que salgan de la sanidad pública”.

Por su parte, el portavoz de Sanidad de Ciudadanos (Cs) en Les Corts valencianas, Fernando Llopis, ha lamentado el voto en contra de los partidos que sustentan al Consell a la propuesta de Ciudadanos para realizar cribados masivos en los municipios que lo deseen con el objetivo de prevenir una posible cuarta ola de coronavirus.

La Proposición No de Ley (PNL) de Cs que se ha debatido hoy en la Comisión de Sanidad reclamaba a la Conselleria que autorizara a los Ayuntamientos que lo soliciten la realización, por parte de personal cualificado, de pruebas rápidas de antígenos. Llopis ha explicado que estas pruebas son “fundamentales para localizar los focos de contagio y adoptar medidas restrictivas verdaderamente útiles”.

El diputado de la formación liberal ha denunciado que la Comunidad Valenciana “está a la cola en cuanto a la realización de pruebas PCR” y ha abogado por “aprovechar los momentos en los que el virus está más débil para reforzar la detección de los casos”. “Los dirigentes del Botánico siguen pensando que el cierre perimetral nos salvará”, ha lamentado.

En este sentido, Llopis ha subrayado que “los expertos apuestan por llevar a cabo pruebas PCR y test de antígenos como medida de prevención y no solo como medida de detección” y ha apostado por llevar a cabo una estrategia que pase por identificar los casos de una forma más concreta para “adoptar medidas restrictivas más selectivas y útiles”.

Por su parte, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha pedido la implementación de un sistema de prevención de efectos secundarios en pacientes afectados por covid.

La portavoz ha expuesto que ocho de cada 10 pacientes con covid-19 han presentado al menos un síntoma persistente desde los 14 días hasta las 16 semanas después de la infección aguda, aunque algunos efectos han llegado a durar mucho más. Hasta la fecha, no existe un diagnóstico establecido para la condición persistente de la covid-19.

Por lo tanto, ha defendido que se necesita con urgencia medidas preventivas, técnicas de rehabilitación y estrategias de manejo clínico diseñadas para abordar los efectos a largo plazo. Desde el punto de vista clínico se hace necesaria una perspectiva completa del paciente para abordar la atención a largo plazo de la covid-19, con monitoreo de la duración y el tratamiento de cada síntoma y realizar un seguimiento para determinar si estos efectos a largo plazo complican enfermedades anteriores, son una continuación de la covid-19, o pueden desencadenar otras enfermedades en el futuro.”