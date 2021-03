“Apadrina un hostelero”: la campaña de micromecenazgo de SOS Hostelería en Valencia

SOS Hostelería ha lanzado, coincidiendo con la tercera Semana Santa “horribilis” para la hostelería valenciana, una campaña de microfinanciación colectiva bajo el lema “Apadrina a un hostelero”.

Desde la entidad recuerdan que la pandemia, los confinamientos, los toques de queda y los cierres perimetrales “se han llevado por delante más de 100.000 negocios dedicados a la hostelería en toda España, 9.000 de ellos en la Comunitat Valenciana”.

Según explican en un comunicado, muchos hosteleros no han podido acogerse a ninguna de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno a causa de impagos o deudas tributarias a las que no han podido hacer frente como consecuencia de la crisis del último año.

Fidel Molina, presidente de los hosteleros valencianos, denuncia que la administración “está condenando a los hosteleros que más ayuda necesitan a no poder recuperarse. No podemos abandonar a los hosteleros que no se encuentran al día con la administración”.

Por este motivo SOS Hostelería, junto con Lucía Vargas, una joven valenciana que vive en Londres y que lanzó la idea a través de las redes sociales, ha puesto en marcha una campaña de microfinanciación popular para solicitar recursos que puedan ayudar a los hosteleros que se encuentran en situaciones personales “límite”.

Molina ha recordado que casi la mitad de los trabajadores de la Comunitat Valenciana que están en ERTE pertenecen al sector de la hostelería y representan siete de cada diez empleos perdidos.

Recuerda que los temporales de Semana Santa de 2019 supusieron “un golpe muy duro para la hostelería valenciana” y la “imposibilidad de utilizar las terrazas y las anulaciones que se produjeron fueron un auténtico mazazo para hoteles, bares y restaurantes”.

En 2020, los hosteleros no pudieron abrir como consecuencia de las restricciones decretadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis generada por la covid-19.

Este año, el confinamiento de las Comunidades Autónomas va a provocar que el resto de españoles no puedan desplazarse a la Comunitat Valenciana y los valencianos y valencianas “sólo podrán disfrutar hasta las 6 de la tarde de bares y restaurantes”.

SOS Hostelería ha creado una plataforma de apoyo a los hosteleros valencianos a través de un sistema transparente de donaciones de particulares.

La asociación analizará las solicitudes presentadas por quienes soliciten la ayuda a través de su página web (www.soshosteleria.com) y decidirá la concesión de la ayuda en función de las necesidades del solicitante, según las fuentes, que indican que periódicamente se hará pública la ayuda concedida y las razones por las que se ha otorgado.

Según Fidel Molina, no pueden “sustituir la función que deberían llevar a cabo las administraciones pero la solidaridad de la gente va a contribuir a mitigar la angustia y desesperación de muchos hosteleros valencianos”.