Mal uso de nuestro dinero

No se explica. ¿Por qué la Conselleria de Sanidad reconoce que los Hospitales de la Sanidad pública, de gestión privada, tienen menos listas de espera y, aún así, insiste en pasarlos a la gestión pública en perjuicio de todos nosotros? Es tan inaudito y tan contradictorio que habría que pedir cuentas a los políticos que tan mal utilizan nuestros impuestos.

A las pruebas me remito. Los datos de la Conselleria expresan que el tiempo medio de espera para una intervención en los Hospitales de Torrevieja y Vinalopó, gestionados por el grupo Ribera, es de 67 y 79 días respectivamente, una cifra considerablemente menor que la media de los hospitales de gestión pública donde alcanzan los 150 días.

Más datos. El Hospital de Alzira ha aumentado las cifras en las lista de espera desde que se le quitó la gestión al Grupo Ribera y se hicieron cargo los prebostes de la Conselleria. No lo puedo entender, a no ser que se me escape la intencionalidad ideológica que esta maniobra contenga, como la veo en la Educación. Así es la vida.