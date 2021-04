Una nueva sentencia del TSJ declara la nulidad del Plan del Litoral en la Comunitat Valenciana

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha vuelto a declarar nulo, por ser contrario a derecho, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), aprobado por decreto del Consell en 2018.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha estimado el recurso presentado por la diputada del PP Elisa Díaz contra el citado decreto, aunque la sentencia no es firme y puede se recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Esta sentencia, facilitada este martes por el PP, se suma a la emitida por la misma Sala el pasado 11 de febrero, en la que ya se declaró la nulidad del Pativel, al estimar el recurso presentado por una empresa contra este Plan.

En este nuevo fallo, el TSJCV reitera lo expuesto en la anterior sentencia para declarar nulo el decreto: que el Pativel no incluye un estudio económico-financiero, exigible según la jurisprudencia; omite los preceptivos informes en materia de género, familia e infancia; y la evaluación ambiental estratégica no contiene un análisis de alterativas desde el punto de vista ambiental.

El fallo incluye el voto particular del magistrado Edilberto Narbón, quien entiende que no era preceptivo el informe de sostenibilidad económica pues no se trata de un instrumento de transformación del suelo, más bien de conservación; no crea servicios públicos que deba mantener o sufragar la Generalitat, y en el supuesto de que algún interesado acreditase un derecho indemnizable, se podría reconocer de forma puntual.

Asimismo, Narbón considera que el Pativel, que pretende el mantenimiento de la situación de los suelos, “no puede ser nulo por el hecho de no haber solicitado el informe del impacto de género”, y reconoce que la evaluación ambiental estratégica es necesaria, pero no cree que haya la falta de análisis de las diversas alternativas, como expone la sentencia.

La diputada del PP ha advertido de que está habiendo “una cascada de sentencias que declaran nulo el Pativel”, y ha augurado muchas más sentencias similares, pues, según ha dicho, hay más de 70 recursos presentados contra este plan.

Ha considerado que lo que está haciendo el Consell recurriendo en casación al Tribunal Supremo es “alargar la vida de un plan cuya utilidad está más que acabada”, ya que, según Díaz, el TSJCV solo ha necesitado analizar tres aspectos para declarar la nulidad del decreto, pero en el recurso del PP se planteaban otras cuestiones.

En este sentido, ha indicado que aunque el Supremo admitiera el recurso del Gobierno valenciano, que anunció que recurriría la primera de la sentencias, hay otros aspectos que se tendrían que analizar, tanto de fondo como de forma, que quedan pendientes en la mayoría de recursos.

La parlamentaria ha asegurado que le consta que además de estas dos sentencias hay fallos en el mismo sentido, por recursos interpuestos por los ayuntamientos de Alcalà de Xivert, Peñíscola y Oropesa, pero afirma que hay más de 70 recursos presentados contra el Pativel.