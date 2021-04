Ciudadanos acusa al Botànic a renunciar a pelear por las 200.000 vacunas que faltan en la Comunitat Valenciana

El diputado de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Fernando Llopis ha calificado de “vergonzoso” que los partidos del Botànic hayan renunciado a pelear ante el Gobierno central el número de vacunas que le corresponden a la Comunitat Valenciana por peso y tipología poblacional.

“Los valencianos estamos a la cola en lo que se refiere a la cantidad de dosis que recibimos, exactamente solo por encima de Canarias y Baleares, tres puntos por debajo de la media española y hasta 14 menos que algunas autonomías”, ha asegurado Llopis, quien, tras analizar los informes del Ministerio de Sanidad, ha calculado que “a la Comunitat Valenciana le faltan unas 200.000 dosis de vacunas contra el coronavirus”.

Para el portavoz de Cs en el área de Sanidad, “es obvio que los criterios de reparto prioricen aquellos territorios con una población de mayor edad, y siguiendo este baremo, la Comunitat Valenciana, se encontraría a mitad de la tabla en envejecimiento de población”. “Por ello, no se entiende que autonomías como Castilla La Mancha o Navarra, con una pirámide similar a la nuestra, estén hasta 3 y 4 puntos por encima en la recepción de vacunas”, ha subrayado.

“Es responsabilidad del Gobierno valenciano garantizar la llegada del máximo número de dosis, no queremos más, pero tampoco menos que el resto”, ha manifestado Llopis, para quien la negativa del Botànic a la Proposición No de Ley (PNL) de Cs, debatida en comisión parlamentaria, “evidencia que PSPV, Compromís y Podemos optan por agachar la cabeza ante sus jefes en Madrid y que prefieren el camino fácil antes que defender a los valencianos”. “Es sorprendente que el propio Botànic no quiera conocer el mecanismo por el que se reparten las vacunas”.

La iniciativa de Cs pedía a la Conselleria de Sanidad que reclamara al Ministerio las dosis pertinentes para la Comunitat Valenciana, y también instaba al Consell a exigir al Ejecutivo central que publicara de forma urgente los criterios objetivos de distribución de las vacunas entre las comunidades autónomas y que estos criterios garantizaran la igualdad y la equidad entre los ciudadanos.

Según los últimos datos del Ministerio la Comunitat Valenciana ha administrado un total de 1.426.532 dosis de la vacuna contra el coronavirus. La pauta completa la han recibido 377.224 personas y una sola dosis 1.049.308.

Vacunación

La Comunitat Valenciana ha recibido este lunes 174.330 dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, un 39,3 por ciento más que la pasada semana, según fuentes de la Delegación del Gobierno y la Conselleria de Sanidad.

A la provincia de Castellón llegarán 25.740 dosis; a la Valencia serán 87.750; y a la provincia de Alicante, 60.840 dosis de la vacuna. Según estas fuentes, se espera la llegada de alrededor de 190.000 nuevas dosis de esta vacuna.

Además, el Departamento que dirige Ana Barceló asegura que ya ha completado al cien por cien la inoculación de al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19 en el grupo de población de mayores de 75 años. Por este motivo, se recomienda a aquellas personas mayores de 75 años que todavía no han sido inmunizadas que contacten con su centro de salud para solicitar que les sea administrada la vacuna.