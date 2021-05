La Comunitat Valenciana registra 149 nuevos contagios

La Comunitat Valenciana ha registrado a lo largo de las últimas 24 horas un total de 149 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 391.100 personas. Por provincias, 17 en Castellón (40.380 en total); 44 en Alicante (146.567 en total); y 88 en Valencia, (204.152 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 1.

Por lo que respecta a la situación de los hospitales valencianos, en estos momentos hay 219 personas ingresadas, de las cuales 54 están en la UCI: 50 en la provincia de Castellón, con 13 pacientes en UCI; 54 en la provincia de Alicante, 12 de ellos en la UCI; y 115 en la provincia de Valencia, 29 de ellos en UCI.

La Conselleria de Sanidad ha comunicado hoy 8 fallecimientos, de los cuales, dos se han producido en los últimos siete días, uno en enero, tres en febrero y dos en marzo.

Como ya ha explicado este periódico, la Conselleria comunica desde el pasado lunes fallecidos de meses anteriores que no fueron trasladados a la opinión pública en su momento. La Conselleria de Sanidad ha justificado este retraso alegando que “los fallecimientos se han ido incluyendo en la nota diaria al mismo tiempo que han sido comunicados a esta Conselleria, con independencia de cuándo ha ocurrido de facto el fallecimiento. Una fecha que no se ha conocido hasta que no se ha notificado a la Conselleria el fallecimiento o, en muchos casos, tras una posterior investigación”.

Según la Conselleria de Sanidad, ahora “se está ampliando la información porque, al bajar el número de contagios y la presión sanitaria del COVID-19, los equipos de epidemiología dedican más tiempo a ampliar y revisar todos los datos de los fallecimientos. En los picos de las olas esos mismos equipos estaban centrados en el seguimiento de casos, su trazabilidad y el rastreo, que era lo realmente urgente en ese momento. No obstante, algunas de las notificaciones llegan con meses de retraso por problemas de los organismos que los comunican, ajenos al sistema sanitario público valenciano”.

“Que desde el pasado lunes se faciliten más datos con mayor detalle no obedece en ningún caso a ocultar cifras, sino justamente lo contrario, a seguir en el camino hacia la máxima transparencia. De hecho, desde agosto de 2020, existe una estadística en GVA Oberta (https://dadesobertes.gva.es/es/dataset/covid-19-series-personas-fallecidas) donde se adjudican los casos al día en que han fallecido, independientemente de cuándo se comunican”.