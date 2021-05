La Fundación Trinidad Alfonso presenta la novena edición del Proyecto FER

La Fundación Trinidad Alfonso ha puesto en marcha la novena edición del Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes), una iniciativa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunitat Valenciana. En la mañana de hoy, se ha dado el pistoletazo de salida a esta edición de 2021, que se presenta más especial que nunca por la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio durante el próximo verano.

El Proyecto FER 2021 está formado por 150 componentes, la cifra más alta de su historia. En marzo del pasado año, cuando se desencadenó la crisis sanitaria del covid-19, la Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por Juan Roig, decidió mantener y prorrogar las ayudas en 2021. Además, de los deportistas que han continuado, se han incorporado 18 caras nuevas. Las 150 becas suponen una cuantía global de 1,2 millones de euros, cantidad íntegramente aportada por Juan Roig de su patrimonio personal. No obstante, esta cifra todavía puede incrementarse si, en las próximas semanas, otros deportistas de la Comunitat Valenciana se clasifican para los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Son los casos, por ejemplo, de los atletas convencionales Luis Corchete, Laura Méndez, y de la atleta paralímpica Miriam Martínez.

Los, de momento, 150 deportistas (82 hombres y 68 mujeres) del FER 2021 están distribuidos en las tres categorías existentes desde el origen del programa en 2013. Los 35 deportistas incluidos en la categoría “Élite”, todos ellos de alto nivel internacional, recibirán una ayuda de 18.000 €; los 38 que forman parte de “Promesas”, nivel que integra a atletas de primera línea nacional y que ya empiezan a despuntar en competiciones internacionales, percibirán 7.500 €.

Por último, los 77 integrantes de “Vivero”, jóvenes talentos que ya han conseguido éxitos en las divisiones inferiores recibirán una asignación de 3.000 € para aquéllos que hayan logrado resultados nacionales e internacionales, o de 2.000 € para quienes hayan cumplido el requisito solo por una de estas dos vías.

Mientras, por cuarto año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, la línea de apoyo a algunos de los mejores técnicos de la Comunitat Valenciana. Según el número de deportistas entrenados y según la categoría a la que pertenezcan los mismos, las ayudas para los preparadores oscilan entre los 4.000 y los 7.500 €.

En esta cuarta edición, son 19 los beneficiarios. Además, por segundo año consecutivo, todos ellos, tanto los deportistas como los entrenadores, pueden disfrutar de las ayudas extra de “FER +”, una iniciativa activada en 2020, y que se ha mantenido en 2021, para que los atletas y los preparadores puedan adquirir material y sufragar viajes a competiciones o concentraciones. Este impulso adicional de “FER +” tiene como objetivo combatir los efectos negativos de la crisis sanitaria.

Asimismo, cinco clubes han sido distinguidos como FER Clubes por el número de deportistas FER que tienen en sus filas. Las ayudas recibidas por estas entidades oscilan entre 10.000 y 15.000 €.

Nuevo lema 2021: ‘Trau el foc / Saca el fuego’

Tras la versión telemática del pasado año, el acto de presentación del FER 2021 recuperó su formato presencial y volvió a celebrarse en su escenario habitual, L’Alqueria del Basket. El evento cumplió con todas las medidas sanitarias y de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. En esta ocasión, el lema del estreno ha sido “Trau el foc / Saca el fuego”.

Un mensaje que engloba una triple acepción. Fuego como la rabia interna que han acumulado los deportistas tras las dificultades y privaciones del último año. Fuego como elemento identificativo de las fiestas y tradiciones de la Comunitat Valenciana. Y fuego como símbolo que nos recuerda la inminencia de los Juegos de Tokio. Al respecto, el evento contó con la presencia de una antorcha olímpica de los Juegos de Barcelona 92 que fue encendida en el tramo final de la presentación.

Estuvieron presentes buena parte de los protagonistas del ecosistema deportivo nacional y valenciano. Entre otros, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, así como diversos Presidentes de federaciones españolas: Jorge Garbajosa (baloncesto), Jesús Carballo (gimnasia), José Luis López Cerrón (ciclismo) o Alfonso Feijoo (rugby). Además, estuvo presente una representación del Valencia Basket Club, así como responsables de las federaciones deportivas valencianas y de los servicios de deportes de las siete universidades de la Comunitat Valenciana.

El acto contó con muchos contenidos. El principal protagonismo correspondió a aquellos deportistas FER que, o bien ya se han asegurado su presencia en los Juegos de Tokio, o bien se encuentran en plenos procesos clasificatorios. Muchos de ellos explicaron sus sensaciones a apenas dos meses de las grandes citas universales del deporte olímpico y paralímpico. También se realizó un guiño de agradecimiento a los nueve ReFERentes que, desde 2017, han participado en múltiples actos e iniciativas del Proyecto FER y de la Fundación Trinidad Alfonso.

Iván Colmenarejo, director deportivo del Proyecto FER, fue otro de los protagonistas del acto. Hubo momentos para la emoción con narraciones en directo de algunos de los hitos que significaron las clasificaciones para Tokio. Y el vídeo principal del acto estuvo protagonizado por representantes de las fallas, les Fogueres y la Magdalena, un sector especialmente castigado por la pandemia que recibió un mensaje desde de la Fundación Trinidad Alfonso.

Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, aprovechó para echar la vista atrás y recordar que, aunque “2020 fue un curso difícil, la Fundación no sólo no paró, sino que aceleró y contribuyó a una serie de hitos realmente muy relevantes gracias a la ambición de nuestro presidente, Juan Roig. Los más espectaculares, sin duda, los cinco récords mundiales de atletismo, aunque no los únicos.

Se incrementaron las ayudas a los deportistas a través de “FER +” (Fer més o hacer más), pero, sobre todo, se inició un ambicioso programa para paliar los efectos de la crisis sanitaria y se concedieron ayudas a familias (más de 1.200 familias beneficiarias), al deporte base de más de 1.000 clubes de la Comunitat, y a clubes cuyos principales equipos, ya sean masculinos o femeninos, militen en la Primera o Segunda categoría de sus respectivos deportes.

En total, han sido 8 las modalidades y 36 clubes de la Comunitat Valenciana los que han recibido importantes cuantías económicas para sus equipos. En total, en 2020, impulsamos más de 40 proyectos que llegaron a más de 100.000 beneficiarios. La cantidad económica global destinada por nuestro presidente ascendió a 15 millones de euros. Para nosotros, el deporte es fuente de salud, elemento de transformación social y generador de riqueza. Por ello, decimos que el Deporte Vive aquí y que la Comunitat Valenciana es la Comunitat de l’Esport”, señaló, Juan Miguel Gómez.

Juan Roig: “Os pido que dejéis bien alto en Tokio el deporte valenciano”

También Juan Roig participó en esta presentación tan especial del Proyecto FER 2021. El Presidente de la Fundación Trinidad Alfonso se congratuló por haber alcanzado la cifra más alta de deportistas en las nueve ediciones cumplidas hasta la fecha y deseó que se cumpla el optimismo transmitido por Alejandro Blanco acerca de las opciones de la delegación española en Tokio. “Esperemos que, dentro de esas medallas pronosticadas por Alejandro Blanco, haya alguna de nuestros deportistas valencianos del Proyecto FER. Nosotros, desde la Fundación, hemos puesto todo de nuestra parte para ayudaros en esta situación tan complicada”, comentó Roig.

Juan Roig recordó el año 2020 y las decisiones que se tomaron: “Hemos vivido y seguimos viviendo momentos de mucha angustia, personal, familiar y profesional, pero ya sabemos que, precisamente, la creatividad nace de la angustia. En marzo de 2020, cuando percibimos que el calendario deportivo no iba a poder cumplirse con normalidad y que muchos de vosotros no podríais competir, decidimos mantener todas las becas del FER 2020 para la edición de 2021.

Como mínimo, todos seguiríais con las mismas ayudas. Y, además, en abril, activamos unas ayudas adicionales (las ayudas de “FER +”, con las que prácticamente doblábamos las becas convencionales) para que dispusierais de más medios a la hora de combatir los efectos de esta crisis sanitaria. Estas ayudas de “FER MÉS”, además, las hemos mantenido en 2021. Y todo ello, porque tenemos que seguir con nuestra habitual actividad, y utilizar el pico y la pala”, señaló Roig.

“Este año en el FER ya sois 150 deportistas. Aunque yo quería llevar 50 a Tokio, seguro que superamos los 30 de Río de Janeiro 2016. Me informan de que, en el mejor de los casos, la cifra puede alcanzar los 36. A todos los que vayáis a Tokio, os pido que dejéis bien alto el pabellón del FER, de la Fundación, del deporte valenciano y del deporte español”, indicó Roig, quien, además, confirmó la continuidad del Proyecto FER hasta los Juegos de París 2024.

Para concluir, Roig, se dirigió a la sociedad y empresarios en general: “Me gustaría que este mensaje sirva para agradecer, un año más, a todos los que ya lo hacen, pero también para que sea una llamada a todas aquellas personas que, a través de sus empresas o proyectos, sean grandes o pequeños, pueden contribuir a mejorar la sociedad. Los empresarios, y en esta situación complicada que llevamos viviendo desde hace 15 meses, tenemos la oportunidad de devolver a la sociedad lo que de ella recibimos y la satisfacción máxima de poder compartirlo, a mí me hace muy feliz y me gustaría que mi ejemplo sirviera a muchos”.

Alejandro Blanco y Miguel Carballeda, en la presentación

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, dijo estar “como en casa. Es muy importante estar aquí, donde se cuida al deporte como se debe hacer, es un lujo. Tendremos los Juegos Olímpicos acordes a esta situación que estamos viviendo, lo único que me preocupa es que la preparación no ha sido la misma para todos.

Esa puesta a punto final no la podemos valorar como antes. De todas formas, van a ser los Juegos más vistos y seguidos de la historia. Es muy difícil expresar lo que representa Juan Roig y su Fundación, no tengo palabras, solo se puede expresar a través del sentimiento. Me fijo en su lema, la Cultura del Esfuerzo. Para conseguir los sueños hay que trabajar, hacer las cosas bien. Eso lo hace Juan Roig, que siempre busca un retorno para la sociedad. Ojalá el ejemplo de Juan Roig cunda en el mundo del deporte y en el resto de facetas de la vida”.

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, también estuvo presente en el acto: “Lo mejor que le puede pasar a la humanidad y para la recuperación es que haya Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Hemos de salir más unidos y el deporte es un gran medio para conseguirlo”. Sobre las opciones de la delegación española en Tokio: “Hay jóvenes deportistas paralímpicos con opciones, pero lo más importante, más que los resultados deportivos, es lo que superan los deportistas. Superar esas dificultades es más fácil cando nos ayuda el proyecto FER y la Fundación Trinidad Alfonso”.