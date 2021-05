Covid Comunitat Valenciana: Sanidad no reporta fallecidos y confirma 166 nuevos casos

La Conselleria de Sanidad no ha reportado hoy ningún fallecimiento por coronavirus. No obstante, esta circunstancia no tiene por qué indicar que no se haya producido ninguna muerte ya que los decesos se comunican hasta con meses de retraso. El total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 7.415: 803 en la provincia de Castellón, 2.828 en la de Alicante y 3.784 en la de Valencia.

Además, se han notificado 166 casos nuevos de coronavirus confirmados por prueba PCR o a través de test de antígenos desde la última actualización, que sitúan la cifra total de positivos en 393.245 personas. Por provincias, 30 en Castellón (40.709 en total); 62 en Alicante (147.369 en total); y 74 en Valencia, (205.165 en total); el total de casos no asignados se mantiene en 2.

Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 128 personas ingresadas: 19 en la provincia de Castellón, 2 paciente en UCI; 36 en la provincia de Alicante, 9 de ellos en la UCI; y 73 en la provincia de Valencia, 22 de ellos en UCI. El total en las unidades de cuidados intensivos asciende a 33. En total, son 15 menos personas ingresadas, tres menos en la UCI que las comunicadas el jueves.

Desde la última actualización se han registrado 155 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, ya son 395.839 personas en la Comunitat Valenciana las que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia. Por provincias, las altas se distribuyen del siguiente modo: 41.235 en Castellón, 147.843 en Alicante y 206.702 en Valencia. El total de altas no asignadas asciende a 59.

De acuerdo con los datos registrados, en estos momentos hay 1.463 casos activos, lo que supone un 0,36% del total de positivos.

Además, de los brotes registrados, tan solo uno es superior a los 10 casos. Se trata de un brote de origen social en Alicante (11 casos).

La Comunitat Valenciana ha administrado un total de 2.436.735 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por provincias: 282.931 en Castellón, 898.940 en Alicante y 1.254.864 en Valencia. Han recibido la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; y la monodosis de Janssen) 787.954 personas.