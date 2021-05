Sanitarios contra los despidos de la Generalitat valenciana: “No somos de usar y tirar”

Personal de los hospitales La Fe y Clínico de Valencia se han concentrado este jueves en las entradas de estos centros sanitarios para mostrar su “total desacuerdo y oposición” con la “decisión unilateral” tomada por la Conselleria de Sanidad de no renovar “gran parte” de los contratos de refuerzo covid.

Las protestas han sido convocadas por las Juntas de Personal de ambos hospitales tras la decisión de Sanidad de prorrogar o renovar 6.069 contratos covid de los algo más de 9.000 que se hicieron en su momento, lo que significa una reducción de alrededor de 3.000.

Durante las concentraciones, celebradas a las 11 horas y en las que han participado cerca de un centenar de trabajadores, y en el caso de La Fe tras una pancarta con la frase “En defensa de los servicios públicos”, se han gritado frases como “renovación”, “no a los recortes de personal”, “sanitarios necesarios” o “no somos de usar y tirar”.

La presidenta de la Junta de Personal del Departamento del Hospital La Fe, Pilar Piqueras, ha asegurado a Efe que considera que “lo justo” sería haber renovado el 100 por ciento de los contratos covid porque “la pandemia no se ha acabado, está ahí”. ”Han sido una parte muy importante porque se contrataron para la crisis covid y ahora se sienten abandonados y ninguneados porque no se ha renovado los contratos a todo el mundo”, ha indicado Piqueras, que indica que solo en el Departamento de La Fe no se han renovado 400 de los contratos.

”Sin este refuerzo, el numero de muertes habría sido mucho mayor y el trato que han recibido de la administración ha sido un agradecimiento en forma de cese de contrato”, destacan desde la Junta de Personal del Departamento Clínico-Malvarrosa.

Afirman que aunque ha bajado la incidencia de casos de covid-19 y se ha visto reducida la presión hospitalaria, “todavía estamos lejos de volver a una situación de normalidad” porque se han incrementado las listas de espera, quirúrgica y diagnóstica y de consulta, desde el inicio de la pandemia.

Además, señalan que no se ha alcanzado todavía el objetivo del 70 por ciento de población vacunada y la inmunidad de grupo que garantice la seguridad de la población.

Afirman que durante los meses de pandemia, el personal ha generado un exceso horario sin precedentes y es difícil de asumir sin personal suficiente para conceder libranzas. Asimismo, advierten de que no existen garantías de que no lleguen nuevas olas o nuevas cepas del SARS-CoV-2, por lo que, afirman, “no tiene sentido deshacerse de personal formado que puede resultar necesario en el futuro”.

”Estos profesionales se han dejado la piel desde el principio de la pandemia y no se merecen este trato e incertidumbre sobre su futuro”, afirman desde la Junta de Personal del Departamento Clínico-Malvarrosa.

La representante de UGT en el Departamento Clínico-Malvarrosa, María Victoria García-Astillero, ha asegurado a EFE que “no es justo” que no se le haya renovado o prorrogado el contrato al 100 % de los trabajadores, para los que, afirma, “hubiera sido una descarga emocional importante”.

Según García-Astillero, cerca del 30 % del personal de refuerzo covid contratado en este departamento “se ha ido a la calle”, y ha subrayado que muchos de los trabajadores a los que no se les ha renovado o prorrogado son celadores.

Más contratos

La Conselleria de Sanidad Universal ha anunciado hoy que va a contratar a más 6.500 profesionales para poder mantener el ritmo asistencial durante el periodo estival, y cubrir, por un lado, las vacaciones del personal sanitario, y por otro lado, reforzar la Atención Primaria en zonas costeras.

La inversión total de Sanidad asciende a más de 64 millones de euros para poder activar el Plan de Vacaciones y el Plan de Refuerzos de Verano.

Según la consellera de Sanidad, Ana Barceló, “este presupuesto nos va a permitir mantener el ritmo asistencial habitual durante este verano. Y para ello, contrataremos personal para cubrir las vacaciones y vamos a reforzar las zonas costeras con un mayor número de profesionales, que es donde se produce una mayor afluencia de gente”. Todo ello al margen de los 6.050 contratos que, en paralelo, sí renovarán su contrato que finaliza el 31 de mayo, supone que el 65 por ciento del personal que ha estado reforzando durante este tiempo se va a mantener hasta final de año.

Por otro lado, Sanidad ha incrementado el presupuesto destinado a reforzar las zonas costeras, que son aquellas con mayor afluencia turística durante el verano. Se trata del Plan de Refuerzos de Verano, en el que la Conselleria va a invertir este año 4,5 millones de euros, destinados a la contratación de cerca de profesionales.

En concreto, de estos profesionales, la mayor parte van a reforzar la Atención Primaria y el resto son para el refuerzo del Servicio de Urgencias y emergencias.