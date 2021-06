Mazón defiende a la hostelería frente a la ‘estigmatización’ que ha hecho el Consell del sector

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha participado esta mañana en la presentación del estudio sobre el impacto del Covid-19 en la hostelería de la provincia, un trabajo pionero en España, auspiciado por la institución provincial, que arroja unas pérdidas en el sector cercanas a los 2.700 millones de euros en 2020. El estudio, que contempla varias fases de ejecución, se estructura en torno a tres fases en las que se recogen, además, medidas para salvaguardar el plantel de establecimientos de la provincia, así como la reactivación de la demanda y la transformación digital.

Durante su intervención, el presidente ha insistido en la necesidad de seguir trabajando de manera coordinada, instituciones y empresas, “en base a datos serios y en base a ausencia de prejuicios con la hostelería, porque no tiene sentido que se la siga señalando como culpable o corresponsable”.

“Este prejuicio debe desaparecer ya, si no tardaremos en recuperarnos de ese enorme agujero económico, de empleo y de bienestar que ha dejado la pandemia, tanto en la provincia de Alicante como en la Comunitat. Ese señalar con el dedo a la hostelería seguimos viéndolo hoy en día con respecto a restricciones de aforos en interior”, ha lamentado Mazón.

Por otra parte, el presidente ha querido dejar claro que este no es un plan de la Diputación de Alicante para la provincia, sino un plan del sector para el propio sector. “Es fundamental que entendamos, con el esfuerzo, con el presente y con el futuro turístico, lo que necesita nuestra ciudad, nuestra provincia y en general la Comunitat Valenciana y es el hecho de que no se pueden tomar las decisiones desde un despacho, sin consultar al sector y estigmatizándolo con ideas preconcebidas”, ha manifestado el responsable provincial, quien ha explicado que han sido momentos difíciles para todas las administraciones, “pero también es verdad que las decisiones que se han venido tomando no han sido acertadas, en concreto con la hostelería en la Comunitat”.

Al respecto, ha puntualizado que se ha partido de un axioma, de una convicción previa y de un prejuicio que era erróneo y que atacaba a la hostelería, “y con este estudio ha quedado claro, porque no ha habido ningún otro que haya demostrado que con la hostelería abierta se hayan producido más contagios, sino más bien ha sido al contrario. La hostelería ha sido un lugar seguro, porque tenemos extraordinarios profesionales y porque se ha cumplido exhaustivamente con la normativa”.

Por tanto, “tomar decisiones contra el Covid no significaba en ningún momento tener que tomar paralelamente decisiones contra la hostelería”, ha criticado Mazón, que ha recordado que este sector “es una herramienta fundamental para salir cuanto antes de esta situación, cumpliendo extraordinariamente la normativa”.

Para concluir, Mazón ha insistido en que el mantenimiento de las restricciones de aforo, fundamentalmente en interiores, “es una injusticia que no se sostiene ni epidemiológica, ni científica, ni técnicamente y es una situación que tiene que cambiar ya, como han venido cambiando tarde y mal las decisiones sobre cierres perimetrales, ausencia de movilidad, etc.”.

Desde la Diputación y desde el Patronato Costa Blanca se ha financiado y apoyado este estudio estratégico, tal como ha indicado el presidente, al tiempo que “hemos permitido compatibilizar nuestras ayudas con las de otras administraciones, una situación que el año pasado la Generalitat no contemplaba”. “Esto significa que la Generalitat va reaccionando tarde y mal por un prejuicio inicial que es el de que la hostelería es culpable”, según ha apuntado el dirigente alicantino.

Este estudio sobre el impacto del daño que se ha infringido al sector “en parte inevitable por la pandemia, pero, en otra parte que habrá de dilucidar, sí evitable, habla de unas cifras extraordinariamente importantes que habrá que corregir de inmediato”. Dicha propuesta se acompaña, tal como ha concretado Carlos Mazón, de campañas de promoción para el sector de la hostelería y de medidas para que las administraciones trabajen de manera coordinada, como el Plan TEN de 10 millones de euros para el sector turístico, con un apartado concreto para este sector.

El acto, celebrado en el Auditorio Puerta Ferrisa de la ciudad, ha contado también con la presencia del presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante -ARA-, César Anca, el director del proyecto EY España, Pedro Valdés, encargado de detallar el informe, el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, así como representantes de asociaciones de restauración, ocio y hostelería de la provincia.

Finalmente, César Anca ha destacado este acto como “un momento histórico en la provincia de Alicante”, porque es un “estudio único y pionero en toda España”. En este sentido, ha agradecido la colaboración de la Diputación en el impulso de este trabajo puesto que, “gracias a su generosidad y a esa entrega que tiene por salir de esta situación, hemos podido llevar a cabo de este estudio que es también un plan estratégico para ayudar a todo el sector de la hostelería”.

Estudio impacto Covid

El estudio presentado es un plan único en España que, tal como ha explicado el director de ARA, consta de varias fases y pretende propiciar “el resurgir del sector, su modernización y su digitalización”.

Este trabajo, que pretende convertir a la provincia de Alicante en pionera en la reactivación del sector de la hostelería a través de la proactividad y la colaboración público-privada, arroja cifras como el porcentaje en el PIB nacional de estos profesionales se sitúa en torno al 8,9%, con 81.000 trabajadores afiliados, dos puntos por encima de la media nacional y cuyas pérdidas acumuladas en 2020 se sitúan en torno a 2.700 millones de euros, un 47% de caía respecto a 2019.

La investigación se centra en tres fases. La primera de ellas aborda el estudio del impacto del Covid en el sector en 2020 y las previsiones en 2021, así como las primeras medidas de implantación. La segunda hace referencia a la creación de una plataforma de acompañamiento al hostelero, mientras que la tercera apunta hacia un plan de acción desde el punto de vista de la ejecución que desliza dos propuestas, un programa de información interna y un ‘lazarillo’ digital.

Con estas premisas, las 14 asociaciones que conforman el sector de la hostelería en la provincia y que han llevado a cabo diversos encuentros de trabajo en Alicante, La Nucia, Alcoi y Torrevieja, pretenden implantar medidas para salvaguardar la oferta, solicitando la flexibilización de obligaciones y soportes frente a la incertidumbre, impulsar la reactivación de la demanda segura, con un estudio sobre espacios e higienización de ambientes, así como apostar por la definitiva transformación digital y la adaptación al nuevo entorno.