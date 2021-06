La reforma del sistema de financiación autonómica: dejen ya de tomarnos el pelo

Opinión

Políticos, empresarios, entérense ya de una vez: el Gobierno no va a cambiar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. No lo digo yo, lo dicen los hechos y las palabras. No lo cambió el PP de Rajoy (hechos) y no lo va a hacer el PSOE de Sánchez (palabras de la ministra de Hacienda).

Una mentira más de las muchas que dijo el presidente cuando era candidato. Y así lo indica una reflexión seria en las actuales circunstancias. Por ello no entiendo si los partidos, organizaciones empresariales, sindicatos y demás asociaciones juegan a entretenerse o a entretenernos cuando sacan a la palestra este tema o se manifiestan de forma patéticamente en las escaleras del Congreso.

La situación de Cataluña, que quiere un trato de favor y las diferencias entre las regiones imposibilitan un pacto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Solo sería posible con un acuerdo entre las 15 que les afecta el tema (País Vasco y Navarra juegan otra Liga). No se trata de un diálogo bilateral, entre Gobierno autonómico y central.

De ahí que resulten insultantes para los ciudadanos tanto las palabras del presidente de la Generalitat «la financiación es irrenunciable» como las del PPCV «con Casado de presidente se arreglará» o la invitación del presidente andaluz al valenciano a conformar un «frente común».

¡Ojo! soy de los que siempre ha pregonado de que nuestra Comunidad es la más perjudicada por el actual sistema de financiación. De ahí a tomarnos el pelo... Así es la vida.