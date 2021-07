La Generalitat valenciana no endurecerá las restricciones si las hospitalizaciones siguen estables

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado en el pleno del Consell de esta mañana que la intención del Gobierno valenciano es no incrementar las restricciones pese al repunte de casos por covid en la Comunitat las últimas tres semanas.

La vicepresidenta de la Generalitat ha explicado que las medidas no se verán endurecidas a no ser que los índices de contagio indiquen lo contrario o hasta que el número de camas ocupadas por pacientes con coronavirus, tanto en planta como en UCI, aumente. Aunque los datos hayan empeorado, estos tres indicativos no señalan la urgente necesidad de imponer medidas más rígidas, según Oltra, pero se podrían adoptar si la evolución continúa siendo desfavorable.

Sin embargo, la portavoz ha advertido de que el aumento de los casos por coronavirus, con 1.410 casos en la última actualización, se ha producido por el incumplimiento de diversas medidas “necesarias” de seguridad, tales como la falta de ventilación o la ausencia de distancia social y la higiene de manos. Por tanto, ha insistido en la necesidad de acatar las reglas de nuevo, puesto que ayudaría a recuperar datos positivos que se han mantenido durante los últimos meses en el territorio valenciano.

Oltra se ha dirigido directamente al colectivo joven de personas de entre 15 y 29 años, el mismo que lidera la tasa de incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana. Ha recordado a los adolescentes y jóvenes que el hecho de que este grupo no esté aún vacunado los convierte en un colectivo de mayor riesgo en este mismo momento, por lo que “nadie está libre de acabar en la UCI o de tener grandes secuelas” por la enfermedad, “por muy joven que sea”.

La portavoz también ha trasladado un mensaje al resto de la población valenciana al recordar que estar vacunado “no es sinónimo de evitar el contagio del virus”, sino de minimizar las consecuencias fisiológicas de la infección. “La vacunación va a buen ritmo, pero la pandemia aún no ha acabado”, ha concluido.

Más ayudas económicas al ocio nocturno

El pleno del Consell ha acordado este viernes ampliar en 4,8 millones de euros la partida destinada a ayudas a los locales de ocio nocturno por la crisis de la covid-19 con el fin de dar cobertura a todas las solicitudes que se han presentado, de manera que este sector recibirá en total 12,8 millones de euros.

Así lo ha indicado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno de esta mañana, en el que también se ha aprobado el incremento retributivo del 0,9 por ciento para el personal empleado público de la Generalitat, que se hará efectivo en la nómina de julio con carácter retroactivo al 1 de enero, y supondrá un desembolso de 82 millones de euros.

Sobre las ayudas la ocio nocturno, ha señalado que ese sector “ha sufrido y sigue sufriendo de manera especial” las consecuencias de la pandemia, lo que llevó en febrero a aprobar un decreto ley para destinarles ayudas por 8 millones de euros, importe que ahora se amplía para atender todas las solicitudes que se han presentado por parte de los gestores de ocio nocturno y que cumplen los requisitos.