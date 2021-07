Mata y el PSPV inducen a la sospecha

Admirado y apreciado Manolo: no entiendo las razones por las que me has provocado a pensar qué hay detrás de tu aceptación a defender al, según los informes e imputaciones conocidas, «turbio» intermediario Jaime Febrer. Se puede ser diputado y abogado, diputado y defensor incluso de Febrer, pero no creo tan presentable, normal y claro ser portavoz del PSPV en Les Corts y ejercer la defensa de un acusado de delitos que pueden estar relacionados con la financiación del PSPV. ¿Por qué?. ¿No hay nadie más?

Lo normal, Manolo, es que lo defendiera el mismo abogado que con tanto éxito lo hizo en el litigio judicial que el mismo Febrer tuvo con Hacienda. Más aún siendo un caso penal de cuyo Código es un letrado de tanto prestigio como Javier Boix. Va y ahora cambia, y lo hace con el cargo público más relevante del PSPV después del presidente.

Evidentemente, lo has acordado con el presidente Ximo Puig ¿o ha sido con el ministro José Luis Ábalos? ¿Se evita así la intervención de la Abogacía de la Generalitat?.

No sé si te das cuenta, Manolo, que a partir de ahora el interés de los periodistas no se centrará en tu labor parlamentaria sino en lo que pueda o referirse al «caso Azud», a Febrer y, no lo olvidemos, al subdelegado del Gobierno, el socialista Rafael Rubio.

No digo que sea una vergüenza este escenario, pero tiene poco sentido. A lo mejor como decía Pepe Isbert «nos debes una explicación» en «Bienvenido Mr. Marshall» Así es la vida.