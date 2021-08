Los estadios valencianos acogerán un máximo de 15.000 espectadores

Los estadios de fútbol de la Comunitat Valenciana acogerán un máximo de 15.000 espectadores en el inicio de la Liga -y hasta el 29 de agosto-, de acuerdo al pacto alcanzado en la comisión interterritorial de Sanidad celebrada ayer miércoles, que establece un máximo del 40 por ciento del aforo.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha aclarado este jueves ante los medios de comunicación que la cifra de 15.000 espectadores únicamente se alcanzará en Mestalla, y que “en el resto de estadios, los del Elche, Villarreal o Levante, serán unos pocos menos espectadores, porque tienen menor capacidad”.

“La Conselleria de Sanidad está acabando de redactar la resolución que fije la capacidad de los estadios y que, en el caso de la Comunitat Valenciana estará limitado a 15.000 personas”.

“Exigiremos un plan de sectorización para que no se produzcan aglomeraciones. Se han de seguir las pautas marcadas en el consejo interterritorial de no permitir el consumo de comida en el estadio. Todo ello estará recogido en una norma que la Conselleria está redactando y que se llevará al Diari Oficial de la Generalitat en breve -ha aclarado el presidente-. Se han fijado estándares para toda la Liga y nosotros vamos a aplicar la limitación del 40 por ciento del aforo con un máximo de 15.000 personas, porque no solo se produce el contacto dentro del campo, sino que se producen aglomeraciones en los aledaños de los campos”.

“Por tanto, 15.000 personas es más que suficiente, y además exigimos a los clubes que hagan un plan de contingencia, de sectorización del campo, ya que no pueden estar todos los aficionados en una parte, como es lógico”, ha dicho el presidente tras agradecer a clubes y jugadores su cooperación con las campañas de vacunación.

Preguntado por el partido correspondiente al Trofeo Naranja celebrado este miércoles en Mestalla, Puig ha admitido sentirse preocupado por unas imágenes relativas a aglomeraciones de público.

“He visto que todos iban con mascarilla, pero hay una responsabilidad de los organizadores de sectorizar el campo, eso obedece a la obligación de los organizadores”, ha recalcado.

Nada nuevo respecto a la ATE

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que no hay “ningún movimiento nuevo por parte de nadie” en relación a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) solicitada por el Valencia CF, un proyecto urbanístico en el que se enmarca su nuevo estadio, paralizado desde 2009.

Puig ha realizado estas declaraciones en respuesta a una pregunta sobre si cree que debería darse continuidad a la ATE ante los fondos que previsiblemente recibirá el club desde La Liga.

El president ha asegurado que no corresponde a la Generalitat “analizar los movimientos de los clubes” y ha insistido en que el Ejecutivo quiere que “todos cumplan lo que corresponde”.

Asimismo, ha afirmado que “no hay ningún movimiento nuevo por parte de nadie” y que el Consell actuará en relación a la ATE “de acuerdo a lo que dictamine la Abogacía de la Generalitat”.