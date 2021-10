Cuatro padres del Estatut reflexionan sobre el texto en su 40 aniversario

La Universidad Internacional de Valencia – VIU celebra desde el 28 de octubre al 18 de noviembre de 2021 el seminario “40º aniversario de la redacción del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”. Un evento online en el que los cuatro padres vivos del Estatut d’Autonomia charlarán sobre las claves de este hito histórico.

Los encargados de inaugurar el seminario ayer jueves 28 de octubre a las 19:00 horas fueron Joan Oleaque Moreno, decano de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación, y Ramon Aznar i Garcia, vicedecano del Área de Jurídico de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Se trata del primer acto organizado para conmemorar las 4 décadas de la redacción del Estatut, ya que los 40 años de su promulgación tendrán lugar el próximo año. “Con esta iniciativa, desde la Universidad Internacional de Valencia queremos contribuir a la reflexión colectiva sobre lo que significó, en el contexto español y europeo, el acceso de los valencianos a la autonomía política dándole voz a sus protagonistas”, han explicado Joan Oleaque y Ramon Aznar.

A lo largo de estas cuatro jornadas Joan Lerma Blasco, José Ramón Pin Arboledas, Luis Berenguer Fuster y Felipe Guardiola Sellés, serán entrevistados sobre todo lo que ocurrió en torno a la firma del Estatut por periodistas valencianos como Salvador Enguix Oliver y Xavier Borràs Almenar.

Un debate desde el prisma periodístico, jurídico, histórico y político de este hito

Además, en cada una de las sesiones tendrá lugar una mesa redonda en la que diversas personalidades debatirán sobre este tema desde diferentes enfoques. La primera se centrará en el punto de vista de los medios y contará con la participación de los periodistas, Juan José Pérez-Benlloch y Alfons Llorenç i Gadea, así como el editor y promotor cultural, Eliseu Climent i Corberà. Modera la mesa Rosa María Solbes López, periodista, ex directora de Ràdio 9 y ex presidenta de la Unió de Periodistes Valencians.

En el segundo coloquio, que ahondará sobre el momento histórico, intervendrán Emèrit Bono Martínez, ex vicerrector de la Universitat de València y ex consejero de la Generalitat Valenciana; Manuel Alcaraz Ramos, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat d’Alacant y ex consejero de la Generalitat Valenciana; y Benito Sanz Díaz, ex profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València y ex director del gabinete de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Modera la mesa Vicente Navarro Luján, rector de la Universidad CEU Cardenal.

La tercera mesa profundizará en el debate jurídico y en ella charlarán Lluís Aguiló Lúcia, ex profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València y ex letrado mayor de las Corts Valencianes; Vicent Franch i Ferrer, ex profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat de València y ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; Josep Lluís Albiñana Olmos, ex presidente del Consell del País Valenciano y ex magistrado; y Vicent Álvarez i Rubio, ex director de los servicios jurídicos de la Universitat de València y ex miembro del Consell Valencià de Cultura. Modera la mesa Remedio Sánchez Férriz, Catedrática Emérita de Derecho Constitucional de la Universitat de València

El contexto político será el tema central de la última mesa en la que debatirán Vicent Soler i Marco, catedrático de Economía Aplicada y Conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana; Antonio Sotillo Martí, profesor de Derecho Mercantil, ex Secretario General adjunto del Grupo Parlamentario Socialista y ex Presidente de la Comisión Constitucional; y Rodolfo Martín Villa, político y empresario, ex Ministro del Interior y ex Vicepresidente del Gobierno de España. Modera la mesa Salvador Enguix Oliver, delegado de La Vanguardia en la CV.

Las sesiones comenzaron el jueves 28 de octubre a las 19:00 horas, y se retomarán el jueves 4 de noviembre a las 19:30, el jueves 11 de noviembre a las 19:30 y el jueves 18 de noviembre a las 19:15. Se podrán seguir a través del Canal de Youtube de la Universidad Internacional de Valencia. Este seminario cuenta con el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana.