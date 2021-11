El PP denuncia la muerte de peces, aves y gatos en l’Albufera de Valencia

La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha denunciado hoy que “la mala gestión” de la consellera Mireia Mollà “inunda la Albufera de mortandad”.

Díaz se ha pronunciado así tras las denuncias, esta misma semana, por la aparición de multitud de peces muertos, así como aves, en la laguna. “A la consellera le rodea la mortandad de animales mientras se muestra impasible, sin importarle las consecuencias de su nefasta gestión. Es vergonzoso que Mollà diga que la Albufera está mejor que nunca, cuando su inacción es evidente y está pasando factura. Esta semana hemos podido ver peces, aves, e incluso gatos muertos debido a las aguas negras producidas por la putrefacción de los restos de la paja de arroz en aquellas zonas en las que no se ha permitido la quema”, ha denunciado la diputada.

La portavoz de Medio Ambiente ha recordado que los arroceros presentaron a la Conselleria una propuesta justificada para gestionar los restos de la paja del arroz, “pero Mollà no quiso decir si la iba a plasmar en su próximo plan, aunque todo apunta a que no la va a tener en cuenta, porque lo que sí se ha dicho desde la Conselleria es que en 2022 ya no se va a quemar”.

Elisa Díaz ha explicado que el PPCV llevará a Les Corts la próxima semana esta propuesta “para que se corrija el error y se escuche a quienes más saben sobre el Parque Natural de la Albufera. “Durante estos años la preocupación de la consellera Mollà ha sido reducir las emisiones de CO2, sin tener en cuenta de que con ello aumentaban las emisiones de metano, un gas mucho más contaminante, haciendo oídos sordos a las propuestas de los arroceros que al respecto llevamos años trasladando a Les Corts y el Botànic se encarga de no apoyarlas. Tal vez ahora que la Cumbre del Clima ha incidido en reducir las emisiones de metano, la Consellera y el President Ximo Puig sean por fin capaces de escuchar a quienes mantienen viva la Albufera a pesar del empeño del Botànic de que permanezca en la UCI”.

La portavoz de Medio Ambiente del GPP ha criticado, asimismo, los incumplimientos del Consell respecto a las inversiones para paliar la situación de la Albufera y garantizar la biodiversidad. “Puig ha anunciado en varias ocasiones 600 millones para su recuperación, pero después en los presupuestos solo aparecen reflejados cinco. Es una tomadura de pelo y una irresponsabilidad”, ha manifestado.

“La solución para sacar de la UCI a la Albufera es bien sencilla: por un lado, Puig debería destituir cuanto antes a la Consellera de su cargo, porque está claro que como ella no se considera responsable de nada no va a dimitir y solo se dedica a cambiar cargos en la Conselleria con los que no soluciona nada. Y, por otro lado, se debe escuchar a los arroceros y aplicar el plan de gestión de los restos de la paja de arroz conforme a lo que ellos proponen”, ha concluido.